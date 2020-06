F1, Brawn annuncia altri cambiamenti

A causa del protocollo di sicurezza imposto dalla pandemia di coronavirus Covid-19, anche i Gran Premi di Formula 1 saranno molto diversi, con gare che si svolgeranno a porte chiuse e, almeno inizialmente, senza tifosi sulle tribune. Tradizionalmente, la griglia prima dell'inizio di una gara e' piena di piloti, meccanici, media e ospiti, adesso, invece, ci saranno numeri minimi consentiti nella "nuova normalita'", mentre i requisiti di distanza sociale significano che anche il podio e l'inno nazionale saranno diversi. "A causa dell'implementazione delle procedure, dobbiamo essere sicuri della situazione Covid-19", afferma Ross Brawn, capo degli sport motoristici della F.1.

"Le pratiche che abbiamo avuto in passato non possono essere fatte. La griglia molto affollata che era una caratteristica delle corse di F1 non sara' piu' possibile" dice. "Quindi ogni aspetto dal momento in cui i team arrivano al momento in cui vanno via e' stato studiato anche se non e' stato completamente definito, ma stiamo lavorando con la FIA per perfezionarlo". "La procedura sul podio non potra' piu' avvenire come prima, ma stiamo cercando di fare qualcosa sulla griglia dopo la gara", afferma Brawn.

"Un'opzione sarebbe quella di allineare le auto in pista e i conducenti si fermeranno davanti alle auto. Non possiamo piu' avere personalita' che presentano e consegnano i trofei, dato che non puoi avere qualcuno nelle immediate vicinanze, ma abbiamo piani e procedure, stiamo esaminando come possiamo presentarlo in TV". Anche le misure di distanziamento sociale cambieranno l'aspetto della griglia pre-gara.

"Cose come ad esempio l'inno nazionale. Perche' non puoi avere tutti i piloti raggruppati insieme e non puoi avere le nostre FIA Future Stars davanti a loro. Le FIA Future Stars faranno ancora parte dello spettacolo virtualmente. Avranno le uniformi inviate loro e ci invieranno dei video con un messaggio che possiamo riprodurre, quindi ci sono molte cose che possiamo fare per renderlo divertente" afferma Ross Brawn.

"Anche la sfilata dei piloti prima della gara non avra' luogo, in quanto non possiamo mettere 20 conducenti sul retro di un camion e fare il giro della pista, quindi intervisteremo ciascuno di loro davanti al garage", afferma Brawn. "Ci sono molti modi in cui possiamo impegnarci senza compromettere la salute e la sicurezza. Sono sicuro al 100% che lo renderemo un prodotto accattivante ed entusiasmante, sara' solo diverso. Questa e' la nuova norma. Quanto durera'? Non lo sappiamo, ma questa sara' sicuramente la nuova norma per il resto dell'anno" conclude il direttore generale della Fomula 1.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 22:10