Briatore furioso con Colapinto dopo lo strike di Baku che ha messo fuori sia Norris che il compagno di squadra Gasly, l'argentino rischia di essere fermato per una gara. La storia di Briatore parla chiaro

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Due piccioni con una fava. E’ quello che ha fatto Franco Colapinto nel Gran Premio di Azerbaijan. Peccato che il suo malsano tentativo di staccata alla ripartenza in curva 1 si è rivelata un’azione kamikaze che ha messo fine non solo alla gara di Norris ma anche a quella del suo compagno Gasly. Briatore non l’ha presa bene e non è escluso che lo possa punire con una gara di stop in vista del GP del Bahrain che si correrà in Malesia. Intanto però Alpine con una lunga nota ha condannato nuovamente l’odio social scatenato dai tifosi argentini di Colapinto contro Lando Norris dopo le dichiarazioni post incidente a Baku.

Colapinto l’ha combinata grossa a Baku

Il pasticcio Colapinto l’ha servito alla prima ripartenza del Gp di Baku. L’argentino ha cercato il colpaccio all’interno di curva 1 ritardato la frenata con un ottimismo che si è scontrato con la realtà. e causando un maxi-incidente che ha messo fine alla gara del suo compagno di squadra, Pierre Gasly, e di Lando Norris.

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Colapinto ha commesso un grave errore, ben peggiore del testacoda nella ghiaia a Lesmo, nel Gp d’Italia a Monza. Probabilmente si è trattato di una ripartenza affrettata, dettata da un eccessivo ottimismo nel tentativo di guadagnare posizioni in testa. “Ho bloccato le ruote in frenata e ho perso completamente il controllo”, ha spiegato prima di cospargersi il capo di cenere e chiedere scuse sincere al team, a Gasly e Norris.

Briatore furioso con Colapinto: salta il Bahrain?

Dopo le parole dure di Norris anche Flavio Briatore non ha risparmiato critiche al suo stesso pilota. Anche perchè la bravata di Colapinto ha causato un doppio ritiro per l’Alpine e uno “zero” pesante nella classifica costruttori nel duello con la Racing Bulls per il 5° posto che vuol dire un bel po’ di quattrini.

Briatore ha espresso tutto il suo rammarico ma anche rabbia per quanto successo: “È stata una manovra molto goffa per un pilota con la sua esperienza. Chiedo scusa a Gasly, che ha avuto un weekend fantastico, e a Norris “. Ma il team principal dell’Alpine è andato oltre: “Valuterò quali misure possiamo adottare. Sono molto deluso”.

Secondo la stampa britannica, pare che Briatore stia addirittura considerando la possibilità di sospendere Colapinto per una gara facendogli saltare il Gran Premio del Bahrain che si recupererà in Malesia già nel prossimo fine settimana. Anche se il messaggio del day after pubblicato dal manager sulla sua pagina Instagram appare un po’ più distensivo

Sono deluso dal risultato del GP dell’Azerbai, sapendo che abbiamo perso punti preziosi. Mi dispiace molto per la squadra e per Pierre… Le mie scuse vanno anche a Lando e a McLaren per aver rovinato la loro gara. So che Franco ha preso tutta la responsabilità per questo, come dovrebbe essere. Ora dobbiamo guardare avanti e assicurarci che queste cose non accadano in futuro.

Colapinto out: i precedenti di Briatore con Ocon e Trulli

Alpine potrebbe dunque far esordire l’estone Aron a Sepang. Non sarebbe di certo la prima volta che Briatore “taglia” o sospende un suo pilota. Due anni fa congedò con una gara d’anticipo Esteban Ocon non facendolo correre ad Abu Dhabi dal momento che non sarebbe stato confermato e che aveva già firmato per la Haas. Diverso il contesto ma nel lontano 2004, dopo forti tensioni e incomprensioni interne, nel finale di quella stagione, Jarno Trulli lasciò la Renault, guidata all’epoca sempre da Briatore, in anticipo per correre gli ultimi Gran Premi con la Toyota.

Insulti a Norris: Alpine condanna i tifosi argentini

Nuovo episodio, nuova reprimenda. Se da un lato Alpine deve contenere l’esuberanza in pista di Colapinto, dall’altra parte ancora una parte i tifosi connazionali di Franco hanno riversato sui social tutto l’odio possibile specie contro Gasly ma soprattutto contro Norris per le sue parole contro il loro beniamino dopo l’incidente di Baku. Già in settimana lo stesso Briatore aveva richiamato questo aspetto denunciando la sua preoccupazione e minacciando di non far parlare più il pilota coi media del suo paese.

Nella lunga nota si legge: “Come squadra, riteniamo necessario intervenire ancora una volta in merito all’odio e agli abusi online verificatisi dopo il Gran Premio dell’Azerbaigian. Tali comportamenti non hanno colpito solo uno dei nostri piloti, ma anche membri della comunità della Formula 1 – inclusi i media – e i nostri avversari in pista, che rispettiamo, ammiriamo e contro cui amiamo competere ai vertici del motorsport. Quando si corre al limite gli errori possono accadere e, a prescindere dal risultato o dall’esito della gara, nessuno dovrebbe essere oggetto di commenti carichi di odio o offensivi. “[…] Si tratta di episodi ormai frequenti nelle ultime gare, che non possono essere tollerati”.