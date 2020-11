F1, brilla ancora la Ferrari in Turchia. Verstappen primo

Segnali incoraggianti da parte delle Ferrari dopo le libere del venerdì in Turchia. All’Istanbul Park Max Verstappen, già il più rapido al mattino, è stato il migliore nella seconda sessione con il tempo di 1’28″330: l’olandese della Red Bull si è alternato in testa per tutta la sessione con il ferrarista Charles Leclerc, che ha chiuso al secondo posto confermando i progressi della SF1000.

Fanno di nuovo notizia le difficoltà della Mercedes, che ha terminato al terzo posto con Valtteri Bottas a nove decimi, e al quarto con Lewis Hamilton a quasi un secondo. Qualche problema con le gomme per entrambe le Frecce nere. L’altro ferrarista Sebastian Vettel è ottavo.

Sul passo gara altre buone notizie per il Cavallino: Leclerc gira su tempi simili a quelli di Verstappen, facendo ben sperare per domenica.

I tempi

1 M. Verstappen Red Bull 1’28″330

2 C. Leclerc Ferrari 1’28″731

3 V. Bottas Mercedes 1’28″905

4 L. Hamilton Mercedes 1’29″180

5 A. Albon Red Bull 1’29″363

6 D. Kvyat AlphaTauri 1’29″689

7 P. Gasly AlphaTauri 1’29″944

8 S. Vettel Ferrari 1’30″022

9 L. Stroll Racing Point 1’30″297

10 L. Norris McLaren 1’30″907

11 S. Perez Racing Point 1’31″104

12 E. Ocon Renault 1’31″380

13 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’31″493

14 C. Sainz McLaren 1’31″498

15 D. Ricciardo Renault 1’31″872

16 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’31″932

17 G. Russell Williams 1’32″302

18 R. Grosjean Haas 1’32″570

19 K. Magnussen Haas 1’32″807

20 N. Latifi Williams 1’33″488

OMNISPORT | 13-11-2020 14:44