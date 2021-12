21-12-2021 10:43

Jenson Button ha inviato un messaggio a George Russell in vista del suo debutto in Mercedes: “Non deve mettere troppa pressione su se stesso, non può pensare ‘vado in macchina e sarò più veloce di Lewis subito al primo giorno'”.

“Dovrà costruirsi e crescere nel tempo, o rischia di spararsi sui piedi. Con uno come Lewis non puoi mai essere troppo sicuro di te”, ha spiegato a Sky Sports Button, compagno di scuderia di Hamilton dal 2010 al 2012.

OMNISPORT