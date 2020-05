F1, Button contro la Ferrari: "Hanno fatto una follia con Vettel"

L'ex pilota di Formula 1 Jenson Button ha confessato il suo stupore ai microfoni di Sky sul mancato accordo tra la Ferrari e Sebastian Vettel e il conseguente addio del driver tedesco a Maranello alla fine del 2020. "Se l’hanno licenziato sarebbe una follia. Un quattro volte campione. Penso che abbia mostrato la sua velocità l’anno scorso. Ha attraversato momenti difficili in cui Charles si è comportato bene e penso che ciò gli abbia causato qualche problema, ma poi ha recuperato ed è qualcuno che sceglieresti sicuramente di mettere in macchina se avessi una squadra di Formula 1 ".

Il britannico ha criticato la rapidità della decisione, presa senza correre nessun Gran Premio: "Deve esserci qualcos’altro. Non so se la Ferrari stia prendendo la strada del non volere i piloti numero uno o cosa, ma è una decisione abbastanza strana per me e sono ancora scioccato dal fatto che Sebastian non sarà nella macchina rossa nel 2021 ".

Inoltre per il campione del mondo 2009 l'arrivo di Carlos Sainz non rassenerebbe affatto l'ambiente: "Se Binotto voleva solo avere una buona atmosfera in squadra, ha scelto la persona sbagliata. Ovviamente Carlos ha un bel carattere, ma come ho detto vuole vincere. Dobbiamo vedere come si svilupperà la situazione".

"Se ha scelto Carlos perché pensa che sia un buon pilota che però non darà del filo da torcere a Leclerc, io credo che abbia fatto un errore, perché Carlos è un vincente. È come suo padre, lui vuole fare meglio che può e prendersi un campionato".

SPORTAL.IT | 19-05-2020 12:43