F1, calendario 2021: tornano in corsa Mugello e Nurburgring

Il calendario della Formula 1 del 2021 sembra al sicuro almeno fino al Gran Premio di Russia a Sochi in calendario il 26 settembre. Ma le successive trasferte di Singapore, Giappone, Stati Uniti, Messico, Brasile e Australia, potrebbero essere a rischio, in particolare le prime due. Per sostituire Singapore e Suzuka si fanno i nomi del Mugello e del Nurburgring: così riporta su motorsport.com Roberto Chinchero, apprezzato commentatore tv de Circus su Sky. Insomma, rivedere per il secondo anno consecutivo tre Gran Premi in territorio italiano non sembra un’ipotesi totalmente campata per aria.

OMNISPORT | 05-05-2021 12:16