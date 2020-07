F1, calendario senza pace: un Gp verso la cancellazione

Il Mondiale 2020 di Formula 1 è appena iniziato, con quattro mesi di ritardo a causa della pandemia di Coronavirus, ma non ha ancora una data di conclusione e neppure un calendario definitivo.

Dopo le prime due gare in Austria e quella in Ungheria, sono sette i Gp già fissati, fino al 27 settembre, ma si punta ad inserire numerosi altri appuntamenti, per arrivare almeno a 15-17 gare, ovviamente se non ci saranno nuove criticità legate alla pandemia.

Uno scenario, quest’ultimo, che rischia invece di diventare realtà in Spagna, al punto che il Gp previsto per il 16 agosto in Catalogna potrebbe essere cancellato. La seconda ondata di infezioni da Coronavirus in Spagna, in particolare proprio in Catalogna, potrebbe infatti spingere Liberty Media e la FIA a variare ancora il calendario, complici le nuove misure restrittive messe in atto nel Paese.

Qualora non fosse possibile correre in terra catalana nel weekend di Ferragosto il progetto è quello di disputare una terza gara a Silverstone, che ospiterà già due corse, il 2 e il 9 agosto, quindi subito prima della teorica data catalana.

Per lo stesso motivo potrebbe saltare anche il Gp del Portogallo, in calendario a ottobre sul circuito del Portimao, vista la vicinanza con la Spagna. Per l’eventuale sostituzione si pensa a circuiti storici come quelli di Hockenheim e del Nurburgring, che tornerebbe in calendario dopo sette anni.

Quanto all’Italia, che già ospiterà due corse consecutive, a Monza il 6 settembre per il classico Gp d’Italia e sette giorni dopo al Mugello per l’inedito Gp di Toscana, occasione per festeggiare i 1000 Gp della Ferrari, è sempre più vicino il ritorno del Gran Premio di San Marino sul circuito di Imola, dopo 14 anni: le trattative sono a un passo dalla chiusura per far sfrecciare i bolidi sul circuito dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” a cavallo tra ottobre e novembre.

OMNISPORT | 22-07-2020 22:13