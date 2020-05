F1, cancellato il Gran premio d'Olanda

Il calendario del campionato del mondo 2020 di Formula 1 perde un altro pezzo: il Gran Premio d'Olanda, previsto inizialmente a inizio maggio e già posticipato un mese fa a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, non andrà infatti in scena in questa stagione.

La comunicazione ufficiale della cancellazione è stata data dagli organizzatori sul sito del circuito di Zandvoort.

Il Gran premio d'Olanda, che sarebbe tornato dopo 35 anni di assenza, si disputerà regolarmente nel 2021.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 11:49