Vanzini ammette e promette: "Diretta non semplice, non vi libererete di me", reazioni di Federica Masolin e Meda

Dopo la fine del Gran Premio di Abu Dhabi, Carlo Vanzini nel suo classico post gara social ha parlato delle emozioni provate in telecronaca, non si placa l'ondata di affetto nei suoi confronti

Abu Dhabi è stato un ultimo Gran Premio della stagione ricco di emozioni. Ce n’era una in più nel sentire, nell’ascoltare la telecronaca di Carlo Vanzini. La voce della F1 aveva annunciato a ridosso proprio del week end di Yas Marina di avere un tumore al pancreas. Non facile per lui ma anche per tutta la squadra di Sky che alla fine infatti gli ha tributato il giusto onore con l’arrivederci in Australia.

Lo stesso Vanzini nelle ultime ore è tornato sui social con il suo solito “debrifieng” post gara dove ha parlato delle emozioni provate durante le telecronache di questi tre giorni ricevendo una nuova ondata di affetto da parte del popolo del web ed in particolare di molti suoi colleghi, da Federica Masolin a Guido Meda.

Vanzini, il tumore, le emozioni post Abu Dhabi

“Ciao ragazzi, siamo arrivati in fondo a questa stagione, è stata una diretta non semplicissima ma bella, intensa, andiamo avanti così”

Comincia così il video caricato sul proprio canale YouTube da Carlo Vanzini poco dopo la fine del Gran Premio di Abu Dhabi che ha laureato campione del mondo Lando Norris in un arrivo al fotofinish, per soli due punti, su Max Verstappen.

Per il telecronista della F1 in Italia non è stata una gara facile, come tutte le altre, specie dopo l’annuncio del tumore al pancreas rivelato dallo stesso Vanzini all’inizio del fine settimana. E che ha ovviamente provocato un’ondata di affetto nei suoi confronti. Però Carlo non ha voluto far mancare il classico appuntamento con i suoi followers del commento alla gara.

La voce della F1: “Non vi libererete di me”

Al tempo stesso Vanzini si è anche lasciato andare come ha fatto pochissimo in telecronaca: “Voglio fare un ultimo video, per non emozionarci troppo, l’ultimo video per oggi si intende perchè di certo non vi libererete di me”. E dopo aver esaltato la vittoria di Norris del Mondiale, il telecronista di Sky ha chiuso il video dando appuntamento ai prossimi giorni: “Volevo dirvi grazie, per l’affetto che avete dimostrato durante l’anno al di là della situazione, sentirsi dire che sono nelle vostre case, a tavola con loro, sul divano, fa amare ancor di più quello che fai, e allora andiamo avanti, ci vediamo presto”

Le lacrime in diretta a Sky

“Non erano questi i patti”. La voce rotta dall’emozione di Carlo Vanzini è riecheggiata a lungo in tv diventando poi virale sul web. Alla fine della lunga diretta del Gran Premio di Abu Dhabi, il post gara di Sky ha voluto tributare un doveroso omaggio al suo coordinatore, “Capitano” come l’ha chiamato Ivan Capelli. Da Marc Genè a Davide Camicioli passando per Vicky Piria, Roberto Chinchero e Matteo Bobbi parole di affetto per Vanzini con la promessa di rivedersi in Australia a marzo per il primo GP del 2026.

Da Federica Masolin a Guido Meda, il web per Carlo

Non si placa l’ondata di affetto per Vanzini da parte del web e non solo. Sempre ieri durante la diretta da Yas Marina, anche Jean Alesi durante l’intervista con Matteo Bobbi ha voluto ribadire il “Forza Carlo” che è un po’ il must della rete da venerdì a questa parte.

Già sabato, alla prima diretta dopo l’annuncio, Vanzini aveva aperto le fp3 con un semplice “grazie a tutti” poi ribadito su Instagram: “A differenza di quel che sono nel mio lavoro, non sono uno da mille paole, ne ho una semplice e fortissima per tutti voi, per questa ondata di affetto incredibile: grazie!”

Più che ondata un vero e proprio tsunami di tifosi e appassionati tra cui è possibile scorgere il cuoricino di Federica Masolin, per anni parte integrante e volto della squadra di Sky Sport F1, il messaggio del suo alter ego per la MotoGP, Guido Meda: “Sei e sei stato in questi mesi un esempio per tutti” ma anche quello di Javier Zanetti, ex capitano e dirigente ora di quell’Inter tifata da Vanzini: “Forza Carlo siamo tutti con te”.

Un coro di sostegno e di arrivederci al Gp di Australia 2026 a cui si unisce tutta la redazione di Virgilio Sport. Forza Carlo, non mollare!