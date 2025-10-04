F1, Carlo Vanzini sbotta in diretta: "Questa Ferrari fa schifo" e Chinchero lancia l'allarme sul futuro di Leclerc

Il telecronista di Sky Sport F1, Carlo Vanzini analizza con grande durezza l'ennesima delusione Ferrari a Singapore e Roberto Chinchero lancia l'allarme sul futuro di Leclerc

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Senza mezze misure e senza peli sulla lingua. Carlo Vanzini ha attaccato la Ferrari alla fine della telecronaca delle qualifiche che ha visto le rosse ancora una volta inseguire con Hamilton sesto e Leclerc settimo, battuti dalle McLaren, da Verstappen ma anche e ancora una volta dalle Mercedes avversaria diretta per la corsa al 2° posto nel Mondiale costruttori. Il telecronista si è così sfogato dopo l’ennesima delusione gelando l’intero studio condotto da Mara Sangiorgio.

Lo sfogo di Carlo Vanzini in diretta a Sky

Nella lunga diretta del sabato di Sky Sport F1 arriva il momento di commentare l’esito delle qualifiche del Gp di Singapore. C’è la prestazione monstre e non attesa di Russell in pole e di tutta la Mercedes, con Antonelli quarto, Verstappen sempre in palla e le McLaren che pur senza lo smalto dei giorni migliori sono lì. E le Ferrari? A rincorrere come al solito con Hamilton sesto e Leclerc settimo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel post qualifiche dopo quello di Leclerc arriva lo sfogo di Carlo Vanzini che non usa mezzi termini sull’ennesima delusione rossa: “Devono ammettere che hanno fatto una macchina che fa schifo. Questa Ferrari è probabilmente la peggiore tra quelle che si sono viste in diverse stagioni. Evidentemente c’è stato un errore di base nel progetto della vettura, forse perchè l’ha iniziata Cardile che poi è andato via, non è chiaro il motivo esatto. La scuderia deve fare quadrato, devono guardarsi negli occhi. Se non ammettono le colpe, non vedo un futuro roseo per Maranello”.

Chinchero a Sky: “La frustrazione di Leclerc”

Anche Roberto Chinchero nel post qualifiche condotto da Mara Sangiorgio commenta il sabato complicato della Ferrari a Singapore e anche le voci dell’apparente fuga di cervelli da Maranello per quanto riguarda i tecnici: “Il destino della Ferrari è che quando arriva un tecnico si va a vedere cosa facevano in altri team, quando vanno via sembra che abbiano perso chissà chi. Questa macchina non ha nulla da dare”.

Poi il giornalista lancia l’allarme Leclerc: “C’è la disperazione di un ragazzo che dopo la McLaren assiste alla resurrezione della Red Bull e della Mercedes. E lui si chiede quando arriverà il momento della Ferrari”.