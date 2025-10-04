F1, Carlo Vanzini sbotta in diretta: "Questa Ferrari fa schifo" e Chinchero lancia l'allarme sul futuro di Leclerc

Senza mezze misure e senza peli sulla lingua. Carlo Vanzini ha attaccato la Ferrari alla fine della telecronaca delle qualifiche che ha visto le rosse ancora una volta inseguire con Hamilton sesto e Leclerc settimo, battuti dalle McLaren, da Verstappen ma anche e ancora una volta dalle Mercedes avversaria diretta per la corsa al 2° posto nel Mondiale costruttori. Il telecronista si è così sfogato dopo l’ennesima delusione gelando l’intero studio condotto da Mara Sangiorgio.
Lo sfogo di Carlo Vanzini in diretta a Sky
Nella lunga diretta del sabato di Sky Sport F1 arriva il momento di commentare l’esito delle qualifiche del Gp di Singapore. C’è la prestazione monstre e non attesa di Russell in pole e di tutta la Mercedes, con Antonelli quarto, Verstappen sempre in palla e le McLaren che pur senza lo smalto dei giorni migliori sono lì. E le Ferrari? A rincorrere come al solito con Hamilton sesto e Leclerc settimo.
Nel post qualifiche dopo quello di Leclerc arriva lo sfogo di Carlo Vanzini che non usa mezzi termini sull’ennesima delusione rossa: “Devono ammettere che hanno fatto una macchina che fa schifo. Questa Ferrari è probabilmente la peggiore tra quelle che si sono viste in diverse stagioni. Evidentemente c’è stato un errore di base nel progetto della vettura, forse perchè l’ha iniziata Cardile che poi è andato via, non è chiaro il motivo esatto. La scuderia deve fare quadrato, devono guardarsi negli occhi. Se non ammettono le colpe, non vedo un futuro roseo per Maranello”.
Chinchero a Sky: “La frustrazione di Leclerc”
Anche Roberto Chinchero nel post qualifiche condotto da Mara Sangiorgio commenta il sabato complicato della Ferrari a Singapore e anche le voci dell’apparente fuga di cervelli da Maranello per quanto riguarda i tecnici: “Il destino della Ferrari è che quando arriva un tecnico si va a vedere cosa facevano in altri team, quando vanno via sembra che abbiano perso chissà chi. Questa macchina non ha nulla da dare”.
Poi il giornalista lancia l’allarme Leclerc: “C’è la disperazione di un ragazzo che dopo la McLaren assiste alla resurrezione della Red Bull e della Mercedes. E lui si chiede quando arriverà il momento della Ferrari”.