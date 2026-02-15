Vanzini sta meglio, il video per Inter-Juve e Camicioli annuncia: "Sta tornando", il gesto di Federica Masolin

Il telecronista della F1 su Sky, Carlo Vanzini si è mostrato per la prima volta anche in video dopo l'operazione per il tumore al pancreas e lo ha fatto prima di Inter-Juventus, la risposta di Davide Camicioli e Federica Masolin

Ha voglia di scherzare, di farsi vedere, di tornare quanto prima. Anche se la voce è ancora un po’ affaticata, lontana da quelle grida che svegliano anche i Gran Premi più soporiferi. Ma il solo di vedere e sentire Carlo Vanzini dopo l’operazione per il tumore al pancreas è una bella notizia per tutto il mondo della F1 che lo aspetta al via del Gran Premio d’Australia il 7 marzo a Melbourne. E il telecronista di SkySport per ora risponde “presente”. A modo suo con un’altra foto (citando una scena iconica del film Tre uomini e una gamba) e poi un video sui social in cui si prepara a vedere Inter-Juve, lui tifosissimo nerazzurro avrà sicuramente gradito il gol di Zielinsky al 90′.

Carlo Vanzini, il video dal letto d’ospedale per Inter-Juve

“Un passo alla volta, un pugno alla volta, una ripresa alla volta”. Così aveva scritto qualche giorno fa Carlo Vanzini mostrandosi per la prima volta in piedi dopo l’operazione nei giorni scorsi per la rimozione del tumore al pancreas che il telecronista di Sky aveva scoperto la scorsa estate e di cui aveva informato gli appassionati in occasione dell’ultimo week end del Mondiale, ad Abu Dhabi.

Vanzini è tornato in queste ultime ore, lo ha fatto dapprima con un altro post in cui si mostra ancora una volta in piedi, stavolta a figura piena ma con una sorta di fotomontaggio in cui appare al fianco di Giacomo Poretti in una scena mitica del film Tre uomini e una gamba dove l’attore del trio indossa la maglia dell’Inter di Sforza (quella della battuta di Aldo: “La maglia di Ronaldo era finita…”) ed il post: “Le basi”.

Ma poi Vanzini è ricomparso in queste ore, nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati… dell’Inter nel suo caso. Il telecronista non si è voluto perdere il derby d’Italia con la Juve e ha postato un video del prepartita in cui augura “buona partita a tutti, con sportività… proprio a tutti” indicando lo stemma dei nerazzurri. Sicuramente avrà gradito la vittoria dei nerazzurri allo scadere con gol di Zielinski, chissà se anche le polemiche per il rosso a Kalulu.

Come sta Vanzini, Camicioli: “Il capitano sta tornando”

Insomma siamo già al terzo messaggio social in pochi giorni per Vanzini che ha rotto definitivamente il silenzio dopo l’operazione in cui si era preso una pausa dai suoi classici video-dirette su YouTube dove però è stato sostituito alla grande dal figlio Luca che aveva continuato di fatto il lavoro del padre con attente e mirate analisi sulla F1 durante i test pre stagionali.

Grande affetto come al solito intorno a Vanzini da parte dei tanti appassionati che nei commenti hanno augurato un pronto ritorno al telecronista, tutti si augurano di ascoltare la sua telecronaca nel primo week end della F1, in Australia 5/7 marzo. Se lo augura Davide Camicioli che in questi giorni lo ha “sostituito” in voce e in video durante le dirette per i test del Bahrain, insieme a tutta la squadra di SkySport:

“Il Capitano già in piedi ! Su i motori… Il Vanz sta tornando”

E per Vanz c’è anche il cuore di Federica Masolin, indimenticato volto della F1 di Sky fino a qualche anno prima di passare anima e cuore al calcio della Champions League.