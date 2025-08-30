Carlo Vanzini, crociata in diretta contro "la F1 degli ingegneri" poi arriva la gaffe sulla maglia del Milan

Durante la diretta di Sky Sport, il telecronista Carlo Vanzini si è reso protagonista di una invettiva contro la F1 ipertecnologica di questi anni ma anche di una gaffe su una presunta maglia del Milan presente a Zandvoort

Il Mondiale di F1 è ripreso in Olanda. Il circus va sempre al massimo e mentre Piastri e Norris si contendono il titolo in molti pensano già al 2026, al cambio di regolamento e di monoposto. Una Formula 1 sempre più tecnologica in cui le macchine sono sempre più importanti dei piloti tanto che il mercato degli ingegneri è fiorente quasi quanto quello dei driver. Fautore di una crociata contro questo status squo è stato Carlo Vanzini con un lungo intervento durante la diretta delle libere di Sky. Lo stesso telecronista si è poi reso protagonista di una piccola gaffe su una presunta maglia del Milan scorta tra il pubblico sulle colline di Zandvoort.

Vanzini bacchetta la F1: “Troppi ingegneri”

Una vera invettiva quella che Carlo Vanzini ha lanciato contro la F1 ipertecnologica, a sui dire, di questi tempi. Durante la telecronaca delle prime prove libere del Gran Premio di Olanda, il telecronista di Sky Sport F1 si è lasciato andare ad una lunga considerazione sul dove stia andando il circus rimarcando, a suo dire, la sproporzione tra l’importanza degli ingegneri rispetto al pilota.

“Non è l’uomo che guida la macchina, ma la macchina che guida l’uomo – ha esordito Vanzini che nel suo discorso ha coinvolto anche il commentatore ed ex pilota Ferrari, Ivan Capelli, e in collegamento con Mara Sangiorgio anche Mario Isola responsabile Pirelli – i piloti devono tornare al centro della F1, non essere teleguidati dagli ingegneri. Basta con questa cosa che nei team radio si sente dire dall’ingegnere di pista: ‘adesso rallenta, puoi accelerare, fai lift and cost, va un decimo più veloce, alza il piede, ma cosa sta diventando la Formula1? Non dico di tornare indietro a 20, 30 anni fa, la tecnologia va avanti ma almeno limitare le interazioni in gara tra piloti e ingegneri. Lasciateli guidare e andare forte!”

La gaffe sulla maglia del Milan di Vanzini

Vanzini è stato protagonista anche di un altro momento “topico” durante la lunga diretta delle prove libere. Ad un certo punto la regia internazionale ha inquadrato il pubblico orange assiepato sulle colline del circuito. Tra le persone anche una maglia rossonera di calcio, da qui il commento del telecronista di Sky:

“Mi sembra di vedere uno con la maglietta del Milan. Se guardiamo con la lente sembra sponsor ‘Motta’ del Milan degli olandesi… quello era il vero Milan” ha detto Vanzini. Come rimarcato dalla pagina MemasGp, in seguito a diverse segnalazioni del web che nulla perdona a nessuno, si è trattato di un piccolo errore. La maglia rossonera in questione indossata dal tifoso sul prato di Zandvoort non era del Milan ma in realtà di una squadra tedesca, l’Hannover 96, nobile decaduta del calcio tedesco, militante in questa stagione nella Zweite Bundesliga, 2ª serie del calcio tedesco.

Inutile dire diversi sono stati i commenti che hanno scherzato sulla gaffe, così come molti sono stati quelli che hanno puntualizzato, ed è vero, come la maglia del Milan degli olandesi, con in panca Arrigo Sacchi recentemente salito agli onori della cronaca per altri motivi, avesse come sponsor Mediolanum mentre lo sponsor Motta citato da Vanzini è di qualche anno dopo quando sempre un altro grande Milan imbattibile, quello di Fabio Capello, aveva tra le propria fila Baggio, Savicevic, Desailly, Boban e chi più ne ha ne metta.