Carlo Vanzini bella notizia: "Medicine finite, stanno tornando barba e capelli" e spara a zero sul caso power unit

Il telecronista di Sky Sport F1, Carlo Vanzini, nella sua battaglia contro il tumore si mostra per la prima volta senza cappello ma si dice entusiasta delle cure e poi parla dello scandalo motori con le proteste Ferrari contro la Mercedes

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un gesto importante accompagnato da parole di grande speranza e voglia di vivere. Non smette di sorprendere e di entusiasmare Carlo Vanzini che nel suo ultimo video in rete decide per la prima volta di togliersi il cappello mostrandosi privo di capelli dopo le cure che sta affrontando contro il tumore al pancreas che lo ha colpito.

Parole di speranza si diceva visto che il telecronista della F1 ha aggiornato sulle sue condizioni di salute a poche settimane dall’intervento per la rimozione del tumore. Ma ovviamente il responsabile della Formula 1 a Sky Sport ha parlato di altro incentrando il suo ragionamento su quello che è stato ribattezzato come power unit gate, il caso del nuovi motori con Ferrari, Honda e Audi sul piede di guerra per presunte irregolarità di Mercedes e Red Bull.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vanzini sul tumore: “C’è grande entusiasmo”

“Ciao ragazzi, ciao ragazze, volevo dirvi che qua tra poco crescerà qualcosa e anche qua”. La voce è di Carlo Vanzini che si toglie per la prima volta il cappello e si mostra con gli effetti delle cure contro il tumore al pancreas che lo ha colpito. Glabro ma pieno di speranza indicandosi appunto la testa e il viso auspicando il ritorno di barba e capelli.

“Abbiamo finito le ultime medicine che bisogna prendere in questa fase e quindi dai! Ci sono già dei capelli che stanno tornando su, c’è grande entusiasmo!”

Vanzini meno di un mese in occasione dell’ultima gara del Mondiale di F1 2025, ad Abu Dhabi aveva annunciato di lottare contro un tumore al pancreas e di aver cominciato il ciclo di cure del caso che dovrebbero portarlo all’intervento al San Raffaele a gennaio. “Sembro zio Fester della famiglia Addams” dice sorridendo il telecronista mettendosi una bottiglietta in bocca a mo’ di lampadina, salvo poi ammonire i suoi followers: “Forse tra di voi c’è qualcuno che nemmeno sa chi sia zio Fester…” provando a mettere e togliere il cappello ma alla fine decide di fare il video senza.

Caso power unit 2026, Vanzini: “Tanta fuffa!”

Ma solo l’incipit del video, che però è quello che volevamo sentire da Carlo cioè l’entusiasmo nella lotta al tumore, è dedicato alle sue condizioni di salute. Vanzini nel suo appuntamento con i followers ha parlato del caso che sta agitando in queste ore la F1, come è stato ribattezzato il power unit gate con due motoristi, Red Bull ma soprattutto Mercedes che avrebbero sfruttato delle zone grigie del regolamento per ottenere delle prestazioni maggiori, cosa che non sembra sia stata vista di buon occhio dagli altri motoristi, Ferrari su tutti ma anche Audi e Honda.

“Mi risulta che quelli della FIA stanno controllando – dice Vanzini – è il momento del tutto e del contrario di tutto, ci sono così tanti cambiamenti che da qui all’Australia e anche dopo uscirà di tutto. Se sono uscite cose è perchè qualcuno finito il gardening ha fatto la spia. Certo, se qualcuno ha usato materiali vietati pagherà, salterà le prime gara. questo deve essere molto ben chiaro da parte della federazione”.

“Da quando seguo la F1 credo sia il cambiamento più epocale – rimarca in chiusura Vanzini – non bisogna scandalizzarsi di queste proteste, vediamo ora come si comporterà la FIA”.