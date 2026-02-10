Vanzini dopo l'operazione: "Tante cose da dire" e la F1 lo aspetta. Ferrari aggressiva: tutto sui test in Bahrain

Il telecronista della F1 su Sky, Carlo Vanzini è tornato sui social probabilmente dopo l'operazione per il tumore al pancreas, messaggio di speranza. Intanto in Bahrain tutto pronto per i test: Ferrari aggressiva

Un selfie che abbiamo aspettato più dell’inizio di stagione. Carlo Vanzini è ricomparso sui social. Verosimilmente dopo l’operazione per il tumore al pancreas. Uno scatto, un sorriso e una bella cera che mettono di buonumore tutto il circus alla vigilia dei test della F1 che si svolgeranno da mercoledì a venerdì in Bahrain, per molti la prima vera prova del fuoco per la Ferrari e gli altri team dopo lo shakedown di Barcellona di due settimane fa. Maranello si presenta agguerrita con Hamilton e Leclerc, Mercedes con il caso Antonelli dopo l’incidente a San Marino.

Carlo Vanzini, il post che fa ben sperare

“Un passo alla volta, un pugno alla volta, una ripresa alla volta”. Con questo messaggio e non solo Carlo Vanzini è ricomparso sui social dopo qualche giorno di silenzio. Il telecronista della F1 per Sky Sport affetto da tumore al pancreas si era preso una pausa dai suoi classici video-dirette su YouTube dove però era stato sostituito alla grande dal figlio Luca che aveva continuato di fatto il lavoro del padre con attente e mirate analisi sulla F1 dopo i test di Barcellona.

Vanzini non lo dice apertamente ma è quasi certo che si sia sottoposto a operazione nei giorni scorsi per la rimozione del tumore al pancreas che il telecronista di Sky aveva scoperto la scorsa estate e di cui aveva informato gli appassionati in occasione dell’ultimo week end del Mondiale, ad Abu Dhabi dicendo tra le altre cose che dopo le prime cure del caso, avrebbe affrontato un’operazione al San Raffaele a gennaio. Nel post scrive anche:

Abbiamo un po' di cose da raccontarci… con molta calma

La F1 torna in pista: in Bahrain i primi test verità

Finora si era solo scherzato. La Formula 1 torna ad accendere le nuove power unit della discordia, specie quelle della Mercedes e lo fa in Bahrain per la prima di una doppia tornata di test, che saranno anche gli ultimi prima di darsi appuntamento al Gran Premio d’Australia a Marzo.

Dopo lo shakedown a Barcellona, la Formula 1 compie un altro passo verso l’inizio del Mondiale 2026. Si comincia da mercoledì 11 al 13 febbraio sulla pista del Shakir dove si tornerà poi la settimana successiva dal 18 al 20 febbraio. Saranno sicuramente dei test che faranno capire ancora di più dei valori in pista dopo quelli in Spagna con monoposto ancora ibride, di fatti alla prima accensione, con tutto nuovo dall’aerodinamica al motore ai carburanti. Sarà un’importante cartina tornasole per capire chi è davvero davanti e di quanto.

Ferrari in modalità “aggressive”

A Barcellona aveva chiuso col giro più veloce di Lewis Hamilton, più che per il morale del team che per l’effettiva superiorità manifestata in pista. A Maranello però sono ripartiti da quella settimana molto positiva per affidabilità e consistenza della monoposto, seconda solo alla lepre Mercedes.

Nei primi test in Bahrain, la Ferrari utilizzerà lo stesso motore impiegato a Barcellona per valutarne la durata e le prestazioni a temperature più elevate. Se tutto andrà secondo i piani, la Scuderia potrebbe completare l’intero programma invernale con un solo motore.

Vanzini, l’ultima apparizione alla presentazione Ferrari

L’ultima apparizione di Carlo Vanzini è stata lo scorso 23 gennaio a Fiorano in occasione della presentazione della nuova Ferrari, SF-26 facendo il suo mestiere, quello che lo lega tanto agli appassionati italiani. Carlo ha curato i collegamenti da Fiorano, con Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio riportando l’emozione, il calore e la passione dei ferraristi per la neonata di Maranello portata in pista da Hamilton e Leclerc.

Per ovvie ragioni, Vanzini non ci sarà davanti al microfono ai test del Bahrain che si svolgeranno con le nuove monoposto la prossima settimana dall’11 al 13 febbraio e in seconda battuta dal 18 al 20: “Sarà un lavoro bello intenso che mi guarderò da spettatore” le sue parole.