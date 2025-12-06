Carlo Vanzini e il tumore al pancreas, la voce della F1 travolta dall'affetto del web

Il telecronista di Sky F1 Carlo Vanzini racconta la diagnosi di tumore al pancreas arrivata lo scorso giugno e il percorso di chemio che lo porterà all’operazione. Il web si stringe intorno a lui con messaggi di sostegno.

Le avvisaglie c’erano state dopo le ultime uscite televisive e non solo. Carlo Vanzini, storico telecronista di Sky Sport e voce della Formula 1 in Italia, dopo diversi commenti sul web che avevano notato il suo aspetto fisico cambiato negli ultimi tempi, un viso più rotondo e sbarbato, il cappello sempre in testa anche sotto la cuffia al chiuso, la barba ha così deciso di rivelare di essere malato di tumore al pancreas.

La diagnosi è arrivata il 18 giugno e, grazie a controlli tempestivi, la malattia è stata individuata in una fase operabile. Dopo dieci sedute di chemio, gliene resta una prima dell’intervento previsto per fine gennaio. La notizia ha immediatamente scosso il mondo dei motori e il pubblico, che gli sta esprimendo grande vicinanza.

La diagnosi precoce: “Sono un malato fortunato”

Nell’intervista al Corriere della Sera, Vanzini racconta di aver scoperto la malattia quasi per caso, dopo aver deciso all’ultimo momento di effettuare un check-up presso il centro Formula Medicine. Un’ecografia addominale ha rivelato subito una lesione che richiedeva un’azione rapida. La sorella Claudia era morta cinque anni prima per lo stesso tumore, scoperto troppo tardi. Il telecronista definisce però sé stesso “un malato fortunato”, perché individuare il carcinoma in tempo gli ha aperto la strada verso l’operazione.

Il percorso di cura e la forza della famiglia

La chemio è iniziata al San Raffaele, a due passi da casa, dove il professor Crippa ha confermato la possibilità di un intervento dopo il ciclo terapeutico. La famiglia è stata la sua ancora: la moglie Cristina Fantoni, giornalista a La7, e i figli Luca, 22 anni, gli abbracci del secondogenito Giacomo, 17, e la piccola Anita, undicenne lo hanno sostenuto in ogni fase. Vanzini racconta di aver spiegato la situazione ai ragazzi dopo l’estate, chiedendo loro normalità e non compassione. Anche nei momenti di paura, come quando è stata ipotizzata la radioterapia, il calore dei suoi cari è stato decisivo.

“Ha deciso di rendere pubblica la malattia dopo essere finito in tendenza su X per il suo aspetto cambiato: molti pensavano a un semplice cambio di look, mentre alcuni scrivevano preoccupati ai figli. Ora Luca gli ha chiesto di parlarne apertamente. “Sto bene, sono in buone mani e vedo la luce”,

Le reazioni del web e del mondo della F1

Pur non essendo uno dei commentatori più amati dai tifosi di Formula 1, la notizia della sua malattia ha generato una rete spontanea di solidarietà sui social. Dopo l’annuncio, sono arrivati messaggi affettuosi da colleghi, addetti ai lavori e appassionati. “Ciao Carlo, sono sicuro che la tua forza di volontà è forte quanto la tua passione per questo lavoro” scrive un suo fan sotto la sua pagina YouTube su cui è molto attivo, “ti siamo vicini, forza, tutto si risolverà per il meglio. Un grande abbraccio” scrive un altro, e ancora “Per tutte le volte che hai accompagnato momenti emozionanti, portato la tua simpatia, notizie e passione in giro per il mondo e su youtube. Sospettavo ci fosse qualcosa da tempo ma meglio evitare di parlare se non c’è bisogno.