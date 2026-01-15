Vanzini, niente test F1 in Bahrain: "Li vedrò da casa" e lancia dubbi su Ferrari. Tavelli o Rizzica al suo posto

Il telecronista della F1 per Sky Sport, Carlo Vanzini, alle prese con un tumore al pancreas, annuncia la sua assenza al microfono per i test della F1 in Bahrain a febbraio e parla dell'attesa per la nuova Ferrari

Poche spiegazioni sul suo stato di salute ma una notizia che è stata comunque un dispiacere per gli appassionati di Formula 1. Carlo Vanzini ha annunciato la sua assenza in tv ai prossimi test ufficiali della F1 in Bahrain che si svolgeranno dall’11 al 13. Il telecronista ufficiale del circus per l’Italia su SkySport sta affrontando una sua personalissima gara contro un tumore al pancreas ed è probabile che proprio in questo periodo affronti un’operazione delicata.

Vanzini salta i test della F1 in Bahrain

La butta un po’ lì durante una delle sue dirette live sui social Carlo Vanzini. Così il telecronista della F1 ha annunciato la sua assenza davanti al microfono ai test del Bahrain che si svolgeranno con le nuove monoposto. La prima è in programma dall’11 al 13 febbraio, la seconda dal 18 al 20. E seguiranno quella a porte chiuse di fine gennaio dove molte scuderie, Ferrari compresa, scenderanno in pista probabilmente con macchine ibride in attese delle versioni definitive che vedremo sul circuito di Sakhir.

“Sarà un lavoro bello intenso che mi guarderò da spettatore”

Un’assenza prevedibile quella di Vanzini che in occasione dell’ultima gara del Mondiale di F1 2025, ad Abu Dhabi aveva annunciato di avere un tumore al pancreas. Stando a quanto dichiarato in quei giorni, completati i primi cicli di cure, il telecronista avrebbe dovuto poi affrontare un intervento, si era parlato proprio di gennaio, al San Raffaele.

Durante la diretta sul suo canale YouTube, Vanzini non ha fornito altri particolari, se non indicarsi viso e testa per dire: “Qui qualcosa si comincia a sentire (la barba, ndr), qui ancora nada (i capelli) ma adesso… next step, poi vediamo eh” come peraltro aveva già fatto nella precedente diretta a cavallo di Capodanno.

Chi al posto di Vanzini: Tavelli o Rizzica

Sky Sport non ha ancora ufficializzato la squadra che seguirà la F1 nel 2026. Ma è facile pensare che il team al microfono sarà sempre lo stesso di questi ultimi anni dopo l’addio di Federica Masolin e Davide Valsecchi con l’ingresso di Vicky Piria e Davide Camicioli.

Preso atto dell’assenza di Vanzini in cabina di commento sorge spontanea, direbbe Lubrano, la domanda su chi ci sarà al suo posto a fare la telecronaca. Quasi sicura la presenza di Mara Sangiorgio ai box, di Marc Genè, Matteo Bobbi, Ivan Capelli e Roberto Chinchero nelle vesti di opinionisti manca l’anchorman. Due soluzioni, al momento, Fabio Tavelli che è indicato dallo stesso Vanzini all’interno della sua diretta, oppure in extrema ratio la promozione di Lucio Rizzica che è la voce ufficiale, sempre per Sky, della F2.

Il punto sulla Ferrari: “C’è meno entusiasmo ma basta poco”

La diretta di Vanzini è ovviamente incentrata sull’attesa per la presentazione delle nuove monoposto, sui misteri riguardo quelli che saranno i valori in pista, “mi auguro che siano tutti vicini così non dovremmo fare troppi focus sulle novità dei regolamenti per spiegare le enormi differenze, vogliamo tutti bagarre in pista”.

Sulla Ferrari che presenterà la nuova monoposto il 23 gennaio, Vanzini si limita a dire: “Sono curioso di vedere dopo l’anno scorso, l’entusiasmo totale e maniacale quanta gente ci sarà a Fiorano. L’amore a prescindere dei tifosi Ferrari è impressionante, mi aspetto di vedere di nuovo tanta gente anche se forse meno dello scorso anno con l’esordio di Hamilton“.