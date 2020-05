F1: Carlos Sainz manda un messaggio alla Ferrari e a Leclerc

Carlos Sainz, pilota della Ferrari dal 2021 e successore di Sebastian Vettel, in una intervista al sito ufficiale della Formula 1 ha mandato messaggi importanti al Cavallino Rampante, in vista della prossima stagione. In primis lo spagnolo ha garantito massimo impegno e dedizione alla causa.

“In me la Ferrari troverà un ragazzo pronto a lavorare sodo, che andrà a vivere in Italia per trascorrere più tempo possibile a Maranello, esattamente come è avvenuto con la McLaren”, sono le chiare parole del 25enne iberico, che mostrano tutta la sua determinazione in vista della nuova avventura in rosso.

“Spero che la Scuderia di Maranello trovi in me un pilota veloce estremamente motivato che darà tutto per la causa. Cercherò di costruire qualcosa di speciale esattamente come con la McLaren”, ha continuato Sainz, che poi ha ringraziato di nuovo la scuderia di Woking.

“Non mi hanno ostacolato, anzi, tutti hanno remato affinché questo negoziato andasse in porto ed è stato fondamentale per l’esito positivo della trattativa. Sarò sempre grato a Zak Brown e alla McLaren per come si sono comportati in questa situazione. Non è scontato sentirsi dire ‘te lo meriti’ e per me questa è una ulteriore iniezione di fiducia in vista del 2020. Voglio salutare questa squadra nel migliore dei modi e darò tutto esattamente come ho fatto nel 2019″.

“Credetemi – ha concluso Sainz -, il prossimo anno, quando sarò alla Ferrari, niente mi renderebbe più felice di vedere un pilota McLaren di nuovo sul gradino più alto del podio. Da appassionato e da tifoso McLaren come sono adesso, vorrei rivedere la McLaren di nuovo al vertice della F1”.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 20:00