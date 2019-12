F1: Charles Leclerc, arriva l'importante annuncio della Ferrari

La Ferrari vuole affidare il suo futuro a Charles Leclerc. Dopo una prima stagione a Maranello di altissimo livello, che il monegasco ha chiuso al quarto posto nella classifica generale davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel, i vertici del Cavallino Rampante hanno deciso di puntare sul pilota del Principato: l’idea è blindarlo offrendogli un rinnovo del contratto fino alla stagione 2024.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Leclerc arriverà a guadagnare 9 milioni di euro, circa tre volte lo stipendio attuale. A prescindere dall’eventuale addio di Sebastian Vettel a fine 2020 e dall’ipotetico arrivo di Lewis Hamilton, il binomio Leclerc-Ferrari resisterà nel tempo. L’annuncio del rinnovo è questione di ore.

Leclerc in questa stagione ha vinto due Gran Premi e ottenuto sette pole position, impressionando per la sua velocità e per la sua grinta in pista.

Sicuramente ha commesso alcuni errori di inesperienza, ma a Maranello scommettono sugli enormi margini di crescita del pilota, e sulla sua ambizione, che lo ha spinto più volte a scontrarsi, anche se solo in pista, con Vettel.

La vittoria a Monza, dove è stato capace di tenersi alle spalle per l’intera corsa Lewis Hamilton, ha convinto la Ferrari di aver trovato il pilota giusto per il prossimo quinquennio. Allo stesso tempo la Ferrari ha apprezzato il suo comportamento fuori pista e la sua correttezza.

SPORTAL.IT | 23-12-2019 10:29