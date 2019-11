F1, Charles Leclerc lancia la sua scuderia

Ha poco più di 22 anni, ma ha già le idee chiare. Charles Leclerc, pilota rivelazione del Mondiale di Formula 1, in grado di centrare alla sua prima stagione nella Ferrari e alla seconda in F1 due vittorie, nove podi e sette pole position, è pronto a cimentarsi in una nuova attività, che gli permetterà di tornare alla sua antica passione: i kart.

Il pilota del Principato lo ha annunciato su Twitter: "Sono molto felice di annunciare che ora avrò il mio team di kart. Ho iniziato a correre 18 anni fa sognando la Formula 1, la maggior parte dei momenti più belli che ho vissuto nel mondo degli sport motoristici risalgono ai giorni del kart, ma è anche il luogo dove ho imparato di più. Non vedo l’ora di vedere questa bellezza in pista", ha spiegato il monegasco, che in passato duellò proprio con Max Verstappen nel CIK-FIA World KZ Championship.

Leclerc segue le orme di Nico Rosberg e Fernando Alonso, anche loro proprietari di un team di kart.

Per realizzare le vetture che porteranno il suo nome, Leclerc si è rivolto a Birel Art, azienda italiana di Lissone, vicino Monza. Lo riporta Autosprint.

"Non devi mai dimenticare le tue radici. So cosa devo al karting: tutto! È lì che è nata la mia passione per il motorsport, è stato lì che ho imparato le basi che mi hanno permesso di arrivare in Formula 1 ed è stato anche lì che ho incontrato alcune delle persone importanti, che mi hanno supportato e seguito", è la nota di Leclerc.

"Era già da molto tempo che avevo l’intenzione di fare qualcosa per il kart, e penso che ora sia arrivato il momento giusto. Le capacità di Birel ART sono state recentemente confermate dalla magnifica doppietta al KZ World Championship. Che il mio nome fosse su un telaio in grado di funzionare molto bene in una vasta gamma di condizioni".

SPORTAL.IT | 06-11-2019 16:47