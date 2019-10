F1: Charles Leclerc retrocesso, Ferrari punita

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato punito dai commissari di gara dopo aver causato l’incidente con Max Verstappen nel primo giro del Gran Premio del Giappone. Il pilota monegasco ha ricevuto due penalità: in primo luogo è stato sanzionato per il contatto con l’olandese della Red Bull, che gli è costato cinque secondi di penalizzazione più due punti sulla Superlicenza da pilota F1.

Inoltre il pilota del Principato si è preso altri 10 secondi di penalità per aver completato un giro con l’ala danneggiata, creando così un potenziale pericolo per il resto dei piloti. Leclerc ha pagato così 15 secondi complessivi, che lo retrocedono dal sesto al settimo posto in classifica, a vantaggio di Daniel Ricciardo.

Multata anche la Ferrari di 25mila dollari per non aver richiamato ai box Charles Leclerc dopo l’incidente.

“La partenza è stata difficile, dopo l’incidente in curva 2 non c’è stata la possibilità di fare molto di più. E’ un peccato, ma va bene così. Non so cosa decideranno i Commissari, non credo che sia successo niente di speciale. Ho preso tanto sottosterzo e ci siamo toccati, aspettiamo e vediamo cosa succederà”, queste le parole di Leclerc dopo la corsa.

Il rivale Verstappen non gli ha risparmiato una critica sferzante: “Sono deluso, eravamo partiti molto bene ed ero già terzo. Charles ha avuto sottosterzo e mi è venuto addosso, dopodiché la mia monoposto era danneggiata e mi son dovuto ritirare. Da parte mia non c’è stato nulla che avessi potuto fare, l’unica cosa sarebbe stata quella di andare fuori pista”.

“Leclerc sapeva benissimo come doveva comportarsi. Quella non era guida dura, ma guida irresponsabile. La decisione dei Commissari? Credo che possa andare solo in un verso seguendo il regolamento, poi non lo so”.

SPORTAL.IT | 13-10-2019 14:07