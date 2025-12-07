F1 classifica finale mondiale piloti e costruttori: Norris campione, Verstappen beffato per due soli punti

Norris è campione del mondo per soli due punti davanti a Max Verstappen: le classifiche finali del Mondiale piloti e costruttori di Formula 1

Due punti, due miseri punti. Sono questi che alla fine fanno tutta la differenza del mondo. In cima al quale sale Lando Norris, il nuovo campione del mondo di F1. Niente pokerissimo per Max Verstappen che quelle due lunghezze le rimpiangerà, persi chissà dove in una stagione lunga 24 week end con 6 Sprint. All’inglese è bastato il terzo posto nel Gran Premio di Abu Dhabi vinto proprio dall’olandese davanti a Oscar Piastri, secondo all’arrivo, terzo nel mondiale con tanto rammarico per quel vantaggio dilapidato da Monza in poi.

Leclerc chiude 5° alle spalle anche di Russell, alle loro spalle Hamilton difende il 6° posto da Antonelli fuori dai punti ad Abu Dhabi. McLaren già da tempo campione del mondo costruttori davanti a Mercedes, Red Bull, solo quarta la Ferrari.

F1 classifica mondiale piloti finale

LANDO NORRIS (McLaren) – 423 punti CAMPIONE DEL MONDO Max Verstappen (Red Bull) – 421 punti Oscar Piastri (McLaren) – 410 punti George Russell (Mercedes) – 319 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 242 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti Alexander Albon (Williams) – 73 punti Carlos Sainz (Williams) – 64 punti Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 punti

F1 classifica mondiale costruttori finale

McLaren – 833 punti Mercedes – 469 punti Red Bull – 451 punti Ferrari – 398 punti Williams – 137 punti

Arrivederci al 2026, tutto nuovo

6-8 marzo GP Australia (Melbourne)

13-15 marzo GP Cina (Shanghai)

27-29 marzo GP Giappone (Suzuka)

10-12 aprile GP Bahrain (Sakhir)

17-19 aprile GP Arabia Saudita (Jeddah)

1-3 maggio GP Miami (Miami Gardens, Usa)

22-24 maggio GP Canada (Montreal)

5-7 giugno GP Monaco (Montecarlo)

12-14 giugno GP Spagna (Montmelò)

26-28 giugno GP Austria (Spielberg)

3-5 luglio GP Regno Unito (Silverstone)

17-19 luglio GP Belgio (Spa-Francorchamps)

24-26 luglio GP Ungheria (Budapest)

21-23 agosto GP Olanda (Zandvoort)

4-6 settembre GP Italia (Monza)

11-13 settembre GP "Spagna 2" (Madrid, in attesa di omologazione)

25-27 settembre GP Azerbaijan (Baku)

9-11 ottobre GP Singapore (Marina Bay)

23-25 ottobre GP Usa (Austin)

30 ottobre-1 novembre GP Messico (Città del Messico)

6-8 novembre GP Brasile (Interlagos)

19-21 novembre GP Las Vegas (Las Vegas, Usa)

27-29 novembre GP Qatar (Lusail)

4-6 dicembre GP Abu Dhabi (Yas Marina)

TEST F1 2026

Prima sessione : 26-30 gennaio, Barcellona (Spagna)* [a porte chiuse]

Seconda sessione : 11-13 febbraio, Sakhir (Bahrain)

Terza sessione : 18-20 febbraio, Sakhir (Bahrain)