Ci sono voluti 121 giorni e in mezzo sei gare per vedere George Russell tornare a vincere un Gran Premio, quello di Austria dopo una corsa perfetta che riporta così l’inglese al secondo posto del mondiale piloti superando un Hamilton “spuntato” con la sua Ferrari dopo il capolavoro di Barcellona, a 40 punti di distacco da un Antonelli che porta a casa un buon podio dopo il ritiro catalano.
Il 2° posto rilancia in parte il campionato di Verstappen che è però solo 7° alle spalle di Leclerc. Tra i costruttori poco da registrare se non un altro allungo della Mercedes sulla Ferrari con la McLaren non lontana da Maranello e la Racing Bulls ancora due volte a punti.
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- F1 calendario: piccolo break poi Gp Austria
La cronaca e il report del GP di Austria
F1, classifica mondiale piloti dopo il Gp di Austria
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 punti
- George Russell (Mercedes) – 131 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 punti
- Oscar Piastri (McLaren) – 80 punti
- Lando Norris (McLaren) – 79 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 79 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 73 punti
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori dopo l’Austria
- Mercedes – 302 punti
- Ferrari – 204 punti
- McLaren – 159 punti
- Red Bull – 115 punti
- Alpine – 57 punti
La classifica costruttori completa
F1 calendario: piccolo break poi Gp Austria
La F1 si ferma una settimana. Dopo Barcellona piccola pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus tra due settimana in Stiria per la precisione al Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria nel week end 26/28 giugno.