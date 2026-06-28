Classifica piloti e costruttori F1 post Austria: Russell supera Hamilton, Antonelli primo con 40 punti di vantaggio

Come cambia la classifica piloti e costruttori dopo il Gp di Austria che ha visto il ritorno alla vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli con Hamilton che perde il 2° posto dietro Kimi

Pubblicato: 28-06-2026 16:49 Condividi









