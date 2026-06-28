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Classifica piloti e costruttori F1 post Austria: Russell supera Hamilton, Antonelli primo con 40 punti di vantaggio

Come cambia la classifica piloti e costruttori dopo il Gp di Austria che ha visto il ritorno alla vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli con Hamilton che perde il 2° posto dietro Kimi

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci sono voluti 121 giorni e in mezzo sei gare per vedere George Russell tornare a vincere un Gran Premio, quello di Austria dopo una corsa perfetta che riporta così l’inglese al secondo posto del mondiale piloti superando un Hamilton “spuntato” con la sua Ferrari dopo il capolavoro di Barcellona, a 40 punti di distacco da un Antonelli che porta a casa un buon podio dopo il ritiro catalano.

Il 2° posto rilancia in parte il campionato di Verstappen che è però solo 7° alle spalle di Leclerc. Tra i costruttori poco da registrare se non un altro allungo della Mercedes sulla Ferrari con la McLaren non lontana da Maranello e la Racing Bulls ancora due volte a punti.

La cronaca e il report del GP di Austria

F1, classifica mondiale piloti dopo il Gp di Austria

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 punti
  2. George Russell (Mercedes) – 131 punti
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 punti
  4. Oscar Piastri (McLaren) – 80 punti
  5. Lando Norris (McLaren) – 79 punti
  6. Charles Leclerc (Ferrari) – 79 punti
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 73 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo l’Austria

  1. Mercedes – 302 punti
  2. Ferrari – 204 punti
  3. McLaren – 159 punti
  4. Red Bull – 115 punti
  5. Alpine – 57 punti

La classifica costruttori completa

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