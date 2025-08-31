F1, classifica piloti e costruttori dopo l'Olanda: Piastri colpo mondiale, Norris ko pesante. Doppio zero Ferrari

Un bel colpo per Oscar Piastri quello messo a segno a Zandvoort. La vittoria dell’australiano, ma soprattutto il ritiro di Lando Norris cambiano di molto gli equilibri del Mondiale di F1. Il 25-0 fa volare il leader del campionato a +34 sull’inglese quando mancano ancora 9 gare alla fine. Alle loro spalle prende respiro Verstappen oggi secondo mentre perde fiato e specialmente punti la Ferrari che registra un doppio ritiro incredibile con Hamilton e Leclerc. Ora la Mercedes a punti oggi col solo Russell vista la doppia penalità di Antonelli, torna alle spalle della rossa.
F1, classifica piloti dopo Zandvoort
- Oscar Piastri (McLaren) – 309 punti
- Lando Norris (McLaren) – 275 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 205 punti
- George Russell (Mercedes) – 184 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 151 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 punti
F1, classifica costruttori dopo il Gp di Olanda
- McLaren – 584 punti
- Ferrari – 260 punti
- Mercedes – 256 punti
- Red Bull – 213 punti
- Williams – 80 punti
La classifica costruttori completa
Calendario: la F1 non si ferma, c’è il Gp d’Italia a Monza
Dopo un mese di sosta la F1 è tornata in Olanda a Zandvoort e non intende fermarsi. Dopo i Paesi Bassi invece niente pausa, il tempo di rifare le valigie, caricare le monoposto sui camion e si va dritti verso la Lombardia. Il calendario del Mondiale 2025 prevede il week end atteso un anno da tutti i tifosi ferraristi, si corre a Monza il Gran Premio d’Italia dal 5 al 7 settembre.