F1, classifica piloti e costruttori dopo l'Olanda: Piastri colpo mondiale, Norris ko pesante. Doppio zero Ferrari

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Olanda vinto da Piastri su Verstappen ed Hadjar con il doppio ritiro delle Ferrari di Hamilton e Leclerc e quello di Norris

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un bel colpo per Oscar Piastri quello messo a segno a Zandvoort. La vittoria dell’australiano, ma soprattutto il ritiro di Lando Norris cambiano di molto gli equilibri del Mondiale di F1. Il 25-0 fa volare il leader del campionato a +34 sull’inglese quando mancano ancora 9 gare alla fine. Alle loro spalle prende respiro Verstappen oggi secondo mentre perde fiato e specialmente punti la Ferrari che registra un doppio ritiro incredibile con Hamilton e Leclerc. Ora la Mercedes a punti oggi col solo Russell vista la doppia penalità di Antonelli, torna alle spalle della rossa.

La cronaca e il report del Gp di Olanda

F1, classifica piloti dopo Zandvoort

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 309 punti
  2. Lando Norris (McLaren) – 275 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 205 punti
  4. George Russell (Mercedes) – 184 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 151 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo il Gp di Olanda

  1. McLaren – 584 punti
  2. Ferrari – 260 punti
  3. Mercedes – 256 punti
  4. Red Bull – 213 punti
  5. Williams – 80 punti

La classifica costruttori completa

Calendario: la F1 non si ferma, c’è il Gp d’Italia a Monza

Dopo un mese di sosta la F1 è tornata in Olanda a Zandvoort e non intende fermarsi. Dopo i Paesi Bassi invece niente pausa, il tempo di rifare le valigie, caricare le monoposto sui camion e si va dritti verso la Lombardia. Il calendario del Mondiale 2025 prevede il week end atteso un anno da tutti i tifosi ferraristi, si corre a Monza il Gran Premio d’Italia dal 5 al 7 settembre.

