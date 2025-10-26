F1 classifica piloti e costruttori dopo Messico: Norris scavalca Piastri di un punto, Max non molla. Ferrari 2°

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio del Messico vinto da Norris su Leclerc e Verstappen. Lando nuovo leader per un punto su Oscar, Ferrari scavalca la Mercedes

Il Mondiale di F1 ha un nuovo leader. Lando Norris dopo la vittoria del Gran Premio del Messico porta a casa 25 punti e scavalca Oscar Piastri, solo 5°, in testa alla classifica piloti. Ora tra i due piloti della McLaren c’è soltanto un punto. Alle loro spalle non molla Max Verstappen che terzo in gara ha comunque accorciato sul primo posto che ora dista 36 punti. Buone notizie per la Ferrari che grazie al secondo posto di Leclerc con le Mercedes alle sue spalle ha scavalcato nuovamente il team di Brackley al secondo posto dei costruttori per un solo punto.

La cronaca e il report della gara di Mexico City

F1, classifica piloti dopo il GP del Messico

Lando Norris (McLaren) – 357 punti Oscar Piastri (McLaren) – 356 punti Max Verstappen (Red Bull) – 321 punti George Russell (Mercedes) -258 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 210 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 punti

F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Austin

McLaren – 713 punti Ferrari – 356 punti Mercedes – 355 punti Red Bull – 346 punti Williams – 111 punti

F1, calendario: breve sosta poi si va in Brasile

La F1 non si ferma mai ma in America si ferma per una settimana. Il circus si prende una piccola sosta dopo il Texas negli States e il Messico, il calendario del Mondiale 2025 offre una settimana di stop ma si resta in terra americana, infatti il 7-9 novembre si va Interlagos per il Gran Premio del Basile, quart’ultima prova del campionato, penultima oltreoceano.