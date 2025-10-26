Virgilio Sport
F1

F1 classifica piloti e costruttori dopo Messico: Norris scavalca Piastri di un punto, Max non molla. Ferrari 2°

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio del Messico vinto da Norris su Leclerc e Verstappen. Lando nuovo leader per un punto su Oscar, Ferrari scavalca la Mercedes

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il Mondiale di F1 ha un nuovo leader. Lando Norris dopo la vittoria del Gran Premio del Messico porta a casa 25 punti e scavalca Oscar Piastri, solo 5°, in testa alla classifica piloti. Ora tra i due piloti della McLaren c’è soltanto un punto. Alle loro spalle non molla Max Verstappen che terzo in gara ha comunque accorciato sul primo posto che ora dista 36 punti. Buone notizie per la Ferrari che grazie al secondo posto di Leclerc con le Mercedes alle sue spalle ha scavalcato nuovamente il team di Brackley al secondo posto dei costruttori per un solo punto.

La cronaca e il report della gara di Mexico City

F1, classifica piloti dopo il GP del Messico

  1. Lando Norris (McLaren) – 357 punti
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321 punti
  4. George Russell (Mercedes) -258 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Austin

  1. McLaren – 713 punti
  2. Ferrari – 356 punti
  3. Mercedes – 355 punti
  4. Red Bull – 346 punti
  5. Williams – 111 punti

La classifica costruttori completa

F1, calendario: breve sosta poi si va in Brasile

La F1 non si ferma mai ma in America si ferma per una settimana. Il circus si prende una piccola sosta dopo il Texas negli States e il Messico, il calendario del Mondiale 2025 offre una settimana di stop ma si resta in terra americana, infatti il 7-9 novembre si va Interlagos per il Gran Premio del Basile, quart’ultima prova del campionato, penultima oltreoceano.

F1 classifica piloti e costruttori dopo Messico: Norris scavalca Piastri di un punto, Max non molla. Ferrari 2° Sprint Usa, Piastri pasticcia al via e fa fuori Norris: polveriera McLaren e Verstappen ringrazia Getty

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio