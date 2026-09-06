Non basta forse il pallottoliere per quantificare e calcolare i punti che Antonelli ha messo tra se e i suoi inseguitori dopo la grande impresa di Monza dove ha vinto il Gp d’Italia partendo dalle retrovie. Kimi vola in classifica piloti a 267 punti, scavando un solco di 66 punti di margine su Russell mentre diventano 76 su Hamilton. Brutte colpo per la Ferrari anche nella classifica costruttori ovviamente, l’uscita di scena di Leclerc, la gara opaca di Lewis contro la doppietta della Mercedes vedono le frecce d’argento prendere il largo. E ora c’è subito Madrid settimana prossima.
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- F1, classifica costruttori
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La cronaca e il report del GP d’Italia
F1, classifica mondiale piloti dopo Monza
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|267
|2
|George Russell
|Mercedes
|201
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|191
|4
|Lando Norris
|McLaren
|171
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|155
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|127
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|116
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori
- Mercedes – 468 punti
- Ferrari – 346 punti
- McLaren – 287 punti
- Red Bull – 204 punti
- Racing Bulls – 75 punti