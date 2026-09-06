Come cambiano la classifica piloti e costruttori dopo la grande vittoria di Antonelli nel Gran Premio di Monza: Kimi vola e stacca ancora di più Russell ed Hamilton, brutto colpo Ferrari contro Mercedes

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non basta forse il pallottoliere per quantificare e calcolare i punti che Antonelli ha messo tra se e i suoi inseguitori dopo la grande impresa di Monza dove ha vinto il Gp d’Italia partendo dalle retrovie. Kimi vola in classifica piloti a 267 punti, scavando un solco di 66 punti di margine su Russell mentre diventano 76 su Hamilton. Brutte colpo per la Ferrari anche nella classifica costruttori ovviamente, l’uscita di scena di Leclerc, la gara opaca di Lewis contro la doppietta della Mercedes vedono le frecce d’argento prendere il largo. E ora c’è subito Madrid settimana prossima.

La cronaca e il report del GP d’Italia

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F1, classifica mondiale piloti dopo Monza

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 267 2 George Russell Mercedes 201 3 Lewis Hamilton Ferrari 191 4 Lando Norris McLaren 171 5 Charles Leclerc Ferrari 155 6 Max Verstappen Red Bull 127 7 Oscar Piastri McLaren 116

F1, classifica costruttori

Mercedes – 468 punti Ferrari – 346 punti McLaren – 287 punti Red Bull – 204 punti Racing Bulls – 75 punti