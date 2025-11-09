Virgilio Sport
F1 classifica piloti e costruttori: Norris vola a +24 su Piastri dopo Interlagos, Mercedes stacca la Ferrari

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio del Brasile vinto da Norris su Antonelli e Verstappen con Piastri solo quarto e soprattutto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton ritirate

Luca Fusco

Luca Fusco

Le mani di Lando Norris sul Mondiale di F1. L’inglese della McLaren dopo il doppio successo di Interlagos vola a +24 punti di vantaggio su Oscar Piastri in classifica piloti. Verstappen limita i danni col podio in Brasile dopo essere partito dalla pit lane ma vede la vetta allontanarsi a 49 punti. Nella classifica costruttori grazie al 2° posto di Antonelli e al 4° di Russell la Mercedes allunga per il 2° posto costruttori sulla Ferrari che con il doppio zero di San Paolo crolla al quarto posto superata anche dalla Red Bull trascinata dal solito e unico Verstappen.

La cronaca e il report del Gp del Brasile

F1, classifica piloti dopo il GP del Brasile

  1. Lando Norris (McLaren) – 390 punti
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 366 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 341 punti
  4. George Russell (Mercedes) -276 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 214 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 122 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Interlagos

  1. McLaren – 756 punti
  2. Mercedes – 398 punti
  3. Red Bull – 366 punti
  4. Ferrari – 362 punti
  5. Williams – 111 punti

La classifica costruttori completa

F1, calendario: Las Vegas chiude il poker americano

La F1 lascia San Paolo e il Brasile ma non il suo americano. Anche se si prende una piccola pausa. Il circus farà subito armi e bagagli. Il calendario del Mondiale 2025 offre la quarta tappa oltreoceano ma si torna negli Stati Uniti, tra 14 giorni per il Gran Premio di Las Vegas, 21-23 novembre stavolta senza Sprint.

