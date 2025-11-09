F1 classifica piloti e costruttori: Norris vola a +24 su Piastri dopo Interlagos, Mercedes stacca la Ferrari

Le mani di Lando Norris sul Mondiale di F1. L’inglese della McLaren dopo il doppio successo di Interlagos vola a +24 punti di vantaggio su Oscar Piastri in classifica piloti. Verstappen limita i danni col podio in Brasile dopo essere partito dalla pit lane ma vede la vetta allontanarsi a 49 punti. Nella classifica costruttori grazie al 2° posto di Antonelli e al 4° di Russell la Mercedes allunga per il 2° posto costruttori sulla Ferrari che con il doppio zero di San Paolo crolla al quarto posto superata anche dalla Red Bull trascinata dal solito e unico Verstappen.
La cronaca e il report del Gp del Brasile
F1, classifica piloti dopo il GP del Brasile
- Lando Norris (McLaren) – 390 punti
- Oscar Piastri (McLaren) – 366 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 341 punti
- George Russell (Mercedes) -276 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 214 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 122 punti
F1, classifica costruttori dopo Interlagos
- McLaren – 756 punti
- Mercedes – 398 punti
- Red Bull – 366 punti
- Ferrari – 362 punti
- Williams – 111 punti
La classifica costruttori completa
F1, calendario: Las Vegas chiude il poker americano
La F1 lascia San Paolo e il Brasile ma non il suo americano. Anche se si prende una piccola pausa. Il circus farà subito armi e bagagli. Il calendario del Mondiale 2025 offre la quarta tappa oltreoceano ma si torna negli Stati Uniti, tra 14 giorni per il Gran Premio di Las Vegas, 21-23 novembre stavolta senza Sprint.