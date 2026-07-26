Classifica piloti e costruttori F1 post Ungheria: Antonelli allunga, 50 punti su Hamilton e 59 su Russell

La nuova classifica piloti e costruttori dopo il Gp di Ungheria che ha visto la vittoria di Norris davanti a Verstappen e Antonelli con le Ferrari giù dal podio. Kimi stacca Lewis e Russell

Pubblicato: 26-07-2026 17:10 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio