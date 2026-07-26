Non vinceva da 259 giorni, per la precisione dal Gp di Brasile 2025 Lando Norris che è tornato al successo in Ungheria rilanciando in parte la sua stagione, 5° in una classifica mondiale piloti dove Antonelli col podio strappato all’Hunraroring allunga ancora su Hamilton: sono 50 ora i punti tra l’italiano e il pilota Ferrari solo quinto nell’ordine d’arrivo della gara magiara mentre perde terreno pure Russell fermo in partenza e solo 7° al traguardo. Quarto in gara e in classifica ma staccatissimo Leclerc. La Ferrari rosicchia qualche punticino sulla Mercedes tra i costruttori.
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- F1, classifica costruttori dopo Silverstone
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- Calendario: la Formula 1 va in ferie
La cronaca e il report del GP di Ungheria
F1, classifica mondiale piloti dopo Spa
- 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 219
- 2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169
- 3. George Russell (Mercedes) 160
- 4. Charles Leclerc (Ferrari) 138
- 5. Lando Norris (McLaren) 128
- 6. Max Verstappen (Red Bull) 109
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori dopo Silverstone
- Mercedes – 379 punti
- Ferrari – 307 punti
- McLaren – 220 punti
- Red Bull – 177 punti
- Racing Bulls – 66 punti
La classifica costruttori completa
Calendario: la Formula 1 va in ferie
La F1 si ferma, finalmente. Dopo quest’ennesimo back to back, da Spa all’Ungheria, il calendario del Mondiale 2026 si concede una sosta spartiacque tra la prima e la seconda parte di stagione.