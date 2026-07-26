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Classifica piloti e costruttori F1 post Ungheria: Antonelli allunga, 50 punti su Hamilton e 59 su Russell

La nuova classifica piloti e costruttori dopo il Gp di Ungheria che ha visto la vittoria di Norris davanti a Verstappen e Antonelli con le Ferrari giù dal podio. Kimi stacca Lewis e Russell

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non vinceva da 259 giorni, per la precisione dal Gp di Brasile 2025 Lando Norris che è tornato al successo in Ungheria rilanciando in parte la sua stagione, 5° in una classifica mondiale piloti dove Antonelli col podio strappato all’Hunraroring allunga ancora su Hamilton: sono 50 ora i punti tra l’italiano e il pilota Ferrari solo quinto nell’ordine d’arrivo della gara magiara mentre perde terreno pure Russell fermo in partenza e solo 7° al traguardo. Quarto in gara e in classifica ma staccatissimo Leclerc. La Ferrari rosicchia qualche punticino sulla Mercedes tra i costruttori.

La cronaca e il report del GP di Ungheria

F1, classifica mondiale piloti dopo Spa

  • 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 219
  • 2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169
  • 3. George Russell (Mercedes) 160
  • 4. Charles Leclerc (Ferrari) 138
  • 5. Lando Norris (McLaren) 128
  • 6. Max Verstappen (Red Bull) 109

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Silverstone

  1. Mercedes – 379 punti
  2. Ferrari – 307 punti
  3. McLaren – 220 punti
  4. Red Bull – 177 punti
  5. Racing Bulls – 66 punti

La classifica costruttori completa

Calendario: la Formula 1 va in ferie

La F1 si ferma, finalmente. Dopo quest’ennesimo back to back, da Spa all’Ungheria, il calendario del Mondiale 2026 si concede una sosta spartiacque tra la prima e la seconda parte di stagione.

Classifica piloti e costruttori F1 post Ungheria: Antonelli allunga, 50 punti su Hamilton e 59 su Russell Getty

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