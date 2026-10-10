Un altro passo verso il titolo. L’ennesimo zero di Russell nella Sprint di Singapore consente a Antonelli di allungare ancora di più nella classifica mondiale piloti. Sono ora 89 i punti di vantaggio dell’italiano sull’inglese finito nel muro dopo pochi giri dal via sull’asfalto bagnato dopo che aveva superato Verstappen al via ed era in testa.
Kimi è stato anche favorito dal patatrac delle McLaren che all’ultimo giro si sono fatte fuori con l’attacco di Norris su Piastri che ha messo fuori entrambi. Max con la vittoria continua la rimonta in classifica ed è a ridosso di Leclerc al 4° posto. Intanto la Ferrari col doppio podio conquistato da Hamilton e Charles rosicchia una decina di punti alla Mercedes anche se resta a distanza.
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La cronaca e il report della Sprint di Singapore
F1, classifica mondiale piloti dopo il Bahrain-Malesia
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|325
|2
|George Russell
|Mercedes
|236
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|221
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|197
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|196
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan
- Mercedes – 561 punti
- Ferrari – 418 punti
- McLaren – 317 punti
- Red Bull – 306 punti
- Racing Bulls – 94 punti