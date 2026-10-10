Con un altro ritiro di Russell e il 4° posto nella Sprint di Marina Bay, Kimi Antonelli avvicina sempre di più il titolo Mondiale. Punti pesanti per Verstappen, Hamilton e Leclerc

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un altro passo verso il titolo. L’ennesimo zero di Russell nella Sprint di Singapore consente a Antonelli di allungare ancora di più nella classifica mondiale piloti. Sono ora 89 i punti di vantaggio dell’italiano sull’inglese finito nel muro dopo pochi giri dal via sull’asfalto bagnato dopo che aveva superato Verstappen al via ed era in testa.

Kimi è stato anche favorito dal patatrac delle McLaren che all’ultimo giro si sono fatte fuori con l’attacco di Norris su Piastri che ha messo fuori entrambi. Max con la vittoria continua la rimonta in classifica ed è a ridosso di Leclerc al 4° posto. Intanto la Ferrari col doppio podio conquistato da Hamilton e Charles rosicchia una decina di punti alla Mercedes anche se resta a distanza.

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La cronaca e il report della Sprint di Singapore

F1, classifica mondiale piloti dopo il Bahrain-Malesia

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 325 2 George Russell Mercedes 236 3 Lewis Hamilton Ferrari 221 4 Charles Leclerc Ferrari 197 5 Max Verstappen Red Bull 196

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