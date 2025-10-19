F1 classifica piloti e costruttori dopo Austin: Verstappen fa paura a -40 da Piastri, -26 da Norris. Ferrari a -7

Ora la McLaren trema per davvero. Max Verstappen mette il fiato sul collo di Piastri e Norris dopo l’ein plein nel Gran Premio degli Stati Uniti, Sprint compresa che gli ha fruttato 33 punti. L’olandese da 104 punti prima dell’estate, ora è a 40 punti dal leader della classifica piloti, Oscar Piastri anonimo ad Austin, solo 5°. Più vicino anche Lando Norris che se da una parte è a -14 dall’australiano si ritrova con soli 26 lunghezze di margine sull’olandese indemoniato come non mai nelle ultime settimane. Boccata d’ossigeno per la Ferrari che torna a podio sempre con Leclerc da Spa e torna sotto alla Mercedes per il 2° posto costruttori.
La cronaca e il report della gara di Austin
F1, classifica piloti dopo la Sprint Usa
- Oscar Piastri (McLaren) – 346 punti
- Lando Norris (McLaren) – 332 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 306 punti
- George Russell (Mercedes) – 252 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 192 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 punti
F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Austin
- McLaren – 678 punti
- Mercedes – 341 punti
- Ferrari – 334 punti
- Red Bull – 331 punti
- Williams – 111 punti
La classifica costruttori completa
F1, calendario: subito bis americano col Gp del Messico
La F1 non si ferma mai ma si ferma in America. Il circus fa subito armi e bagagli ma resta nei dintorni. Dopo il Texas negli States, il calendario del Mondiale 2025 offre la seconda tappa americana, la prossima settimana, per il Gran Premio del Messico, 24-26 ottobre stavolta senza Sprint.