Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Anche se con fatica e in volata, Russell ha fatto bottino pieno a Baku rilanciando la sua candidatura in ottica mondiale piloti. Antonelli dopo un week end da incubo è riuscito a rimontare fino al 5° posto: sono quindi 15 i punti recuperati dal compagno di scuderia su Kimi che però mantiene un cospicuo vantaggio di 66 lunghezze sull’inglese.
Dilaga intanto la Mercedes nei costruttori specie ora che la Ferrari non riesce più a risalire sul podio. Mentre Verstappen 2° in Azerbaijan è a ridosso del 5° posto di Leclerc ed il 3° di Hamilton non è poi così lontano.
- F1, classifica mondiale piloti dopo Baku
- La classifica piloti completa
- F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan
- La classifica costruttori completa
La cronaca e il report del GP di Azerbaijan
F1, classifica mondiale piloti dopo Baku
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|302
|2
|George Russell
|Mercedes
|236
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|199
|4
|Lando Norris
|McLaren
|186
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|179
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|163
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan
- Mercedes – 538 punti
- Ferrari – 378 punti
- McLaren – 306 punti
- Red Bull – 263 punti
- Racing Bulls – 83 punti