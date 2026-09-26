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F1, classifica piloti e costruttori dopo Baku: Antonelli limita i danni ma Russell gli rosicchia 15 punti

Dopo la vittoria di Russell a Baku cambia la classifica piloti con l'inglese che recupera 15 punti su Antonelli 5° al traguardo: Ferrari alla deriva dietro la Mercedes tra i costruttori

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Anche se con fatica e in volata, Russell ha fatto bottino pieno a Baku rilanciando la sua candidatura in ottica mondiale piloti. Antonelli dopo un week end da incubo è riuscito a rimontare fino al 5° posto: sono quindi 15 i punti recuperati dal compagno di scuderia su Kimi che però mantiene un cospicuo vantaggio di 66 lunghezze sull’inglese.

Dilaga intanto la Mercedes nei costruttori specie ora che la Ferrari non riesce più a risalire sul podio. Mentre Verstappen 2° in Azerbaijan è a ridosso del 5° posto di Leclerc ed il 3° di Hamilton non è poi così lontano.

La cronaca e il report del GP di Azerbaijan

F1, classifica mondiale piloti dopo Baku

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 302
2 George Russell Mercedes 236
3 Lewis Hamilton Ferrari 199
4 Lando Norris McLaren 186
5 Charles Leclerc Ferrari 179
6 Max Verstappen Red Bull 163

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan

  1. Mercedes – 538 punti
  2. Ferrari – 378 punti
  3. McLaren – 306 punti
  4. Red Bull – 263 punti
  5. Racing Bulls – 83 punti

La classifica costruttori completa

F1, classifica piloti e costruttori dopo Baku: Antonelli limita i danni ma Russell gli rosicchia 15 punti Ansa

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