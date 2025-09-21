Virgilio Sport
F1 classifica piloti e costruttori dopo Baku: Verstappen ora fa paura a Piastri e Norris. Mercedes supera Ferrari

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Baku vinto da Verstappen su Russell e Sainz. Verstappen accorcia su Piastri e Norris, la Mercedes supera una brutta Ferrari

Luca Fusco

Luca Fusco

Mai considerare Verstappen fuori dai giochi. SuperMax piazza la seconda vittoria di fila tra Monza e Baku e a tutti gli effetti si riscrive alla corsa Mondiale. Anche a causa dei risultati dei due piloti McLaren che escono dal Gp di Azebaijan con le ossa rotte: zero punti per Piastri a muro nel primo giro con Norris che non ne ha approfittato del tutto chiudendo con un misero 7° posto. Senza parole la gara delle Ferrari che ha racimolato pochi punti ed è stato superata tra i costruttori dalla Mercedes e vede minacciosa anche la Red Bull.

La cronaca e il report del Gp di Azerbaijan

F1, classifica piloti dopo Baku

  1. Oscar PIASTRI – 324 punti
  2. Lando NORRIS – 299 punti
  3. Max VERSTAPPEN – 255 punti
  4. George RUSSELL – 212 punti
  5. Charles LECLERC – 165 punti
  6. Lewis HAMILTON – 121 punti
  7. Kimi ANTONELLI – 78 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo il Gp di Baku

  1. McLaren – 623 punti
  2. Mercedes – 290 punti
  3. Ferrari – 286 punti
  4. Red Bull – 272 punti
  5. Williams – 101 punti

La classifica costruttori completa

Calendario: addio Europa, la F1 va a Singapore

Con la fine dell’estate si chiude la lunga parentesi europea della F1. Che lascia il Vecchio Continente per non tornarci almeno per quest’anno e per questo Mondiale. Ora all’orizzonte c’è una domenica di sosta e poi il calendario 2025 prevede il Gran Premio di Singapore che si correrò sul circuito di Marina Bay dal 3 al 5 ottobre.

F1 classifica piloti e costruttori dopo Baku: Verstappen ora fa paura a Piastri e Norris. Mercedes supera Ferrari Vento forte a Baku: danni nel paddock, ansia per il Gp. Le folate dietro gli incidenti di Leclerc e Piastri

