F1 classifica piloti e costruttori dopo Baku: Verstappen ora fa paura a Piastri e Norris. Mercedes supera Ferrari

Mai considerare Verstappen fuori dai giochi. SuperMax piazza la seconda vittoria di fila tra Monza e Baku e a tutti gli effetti si riscrive alla corsa Mondiale. Anche a causa dei risultati dei due piloti McLaren che escono dal Gp di Azebaijan con le ossa rotte: zero punti per Piastri a muro nel primo giro con Norris che non ne ha approfittato del tutto chiudendo con un misero 7° posto. Senza parole la gara delle Ferrari che ha racimolato pochi punti ed è stato superata tra i costruttori dalla Mercedes e vede minacciosa anche la Red Bull.
- F1, classifica piloti dopo Baku
- F1, classifica costruttori dopo il Gp di Baku
- La classifica costruttori completa
- Calendario: addio Europa, la F1 va a Singapore
La cronaca e il report del Gp di Azerbaijan
F1, classifica piloti dopo Baku
- Oscar PIASTRI – 324 punti
- Lando NORRIS – 299 punti
- Max VERSTAPPEN – 255 punti
- George RUSSELL – 212 punti
- Charles LECLERC – 165 punti
- Lewis HAMILTON – 121 punti
- Kimi ANTONELLI – 78 punti
F1, classifica costruttori dopo il Gp di Baku
- McLaren – 623 punti
- Mercedes – 290 punti
- Ferrari – 286 punti
- Red Bull – 272 punti
- Williams – 101 punti
La classifica costruttori completa
Calendario: addio Europa, la F1 va a Singapore
Con la fine dell’estate si chiude la lunga parentesi europea della F1. Che lascia il Vecchio Continente per non tornarci almeno per quest’anno e per questo Mondiale. Ora all’orizzonte c’è una domenica di sosta e poi il calendario 2025 prevede il Gran Premio di Singapore che si correrò sul circuito di Marina Bay dal 3 al 5 ottobre.