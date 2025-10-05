F1 classifica piloti e costruttori: McLaren campione del mondo, Mercedes stacca la Ferrari. Verstappen rosicchia

Niente doppietta, niente vittoria, ma sono bastate le tante di questa stagione. La McLaren è campione del mondo costruttori con 6 gare d’anticipo. Alla scuderia di Woking sono bastati il terzo e quarto posto di Norris e Piastri a Singapore per chiudere una pratica già ampiamente avanzata in un campionato dominato in lungo e in largo. Decimo titolo per il team guidato da Andrea Stella, solo la Ferrari ne ha di più, 16.
Con la vittoria di Russell e il 5° posto di Antonelli la Ferrari vede allontanarsi la Mercedes nel 2° posto. Tra i piloti cambia poco: Verstappen recupera pochi punti così come Norris nei confronti di Piastri, -22 ma comunque la classifica un po’ si accorcia.
F1, classifica piloti dopo Marina Bay
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|336
|2
|Lando Norris
|McLaren
|314
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|273
|4
|George Russell
|Mercedes
|237
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|173
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|127
|7
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|88
F1, classifica costruttori dopo il Gp di Singapore
- McLaren – 650 punti CAMPIONE DEL MONDO
- Mercedes – 325 punti
- Ferrari – 300 punti
- Red Bull – 290 punti
- Williams – 102 punti
La classifica costruttori completa
Calendario: addio Europa, la F1 va a Singapore
Dopo Singapore la F1 si prende una piccola pausa di una settimana prima di volare oltreoceano. Il calendario 2025 del Mondiale prevede da metà ottobre un poker americano tra Austin e Las Vegas con nel mezzo Messico e Brasile. Si comincia nel week end dal 17 al 19 ottobre con il Gran Premio degli Stati Uniti al COTA.