F1 classifica piloti e costruttori: McLaren campione del mondo, Mercedes stacca la Ferrari. Verstappen rosicchia

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Singapore vinto da Russell davanti a Verstappen e Norris. La McLaren è campione costruttori, la Mercedes stacca la Ferrari

Niente doppietta, niente vittoria, ma sono bastate le tante di questa stagione. La McLaren è campione del mondo costruttori con 6 gare d’anticipo. Alla scuderia di Woking sono bastati il terzo e quarto posto di Norris e Piastri a Singapore per chiudere una pratica già ampiamente avanzata in un campionato dominato in lungo e in largo. Decimo titolo per il team guidato da Andrea Stella, solo la Ferrari ne ha di più, 16.

Con la vittoria di Russell e il 5° posto di Antonelli la Ferrari vede allontanarsi la Mercedes nel 2° posto. Tra i piloti cambia poco: Verstappen recupera pochi punti così come Norris nei confronti di Piastri, -22 ma comunque la classifica un po’ si accorcia.

La cronaca e il report del Gp di Singapore

F1, classifica piloti dopo Marina Bay

1 Oscar Piastri McLaren 336 2 Lando Norris McLaren 314 3 Max Verstappen Red Bull 273 4 George Russell Mercedes 237 5 Charles Leclerc Ferrari 173 6 Lewis Hamilton Ferrari 127 7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 88

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo il Gp di Singapore

McLaren – 650 punti CAMPIONE DEL MONDO Mercedes – 325 punti Ferrari – 300 punti Red Bull – 290 punti Williams – 102 punti

Calendario: addio Europa, la F1 va a Singapore

Dopo Singapore la F1 si prende una piccola pausa di una settimana prima di volare oltreoceano. Il calendario 2025 del Mondiale prevede da metà ottobre un poker americano tra Austin e Las Vegas con nel mezzo Messico e Brasile. Si comincia nel week end dal 17 al 19 ottobre con il Gran Premio degli Stati Uniti al COTA.