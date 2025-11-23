F1 classifica piloti e costruttori: Norris campione in Qatar se, le combinazioni. Ferrari spacciata

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Las Vegas vinto da Verstappen su Norris e Russell. Lando campione del mondo già in Qatar: tutte le combinazioni. Ferrari oramai lontana dal 2° posto

Vincendo il Gran Premio di Las Vegas, Max Verstappen tiene aperta una porticina sulla sua fantastica rimonta dopo Zandvoort. Ma restano le mani di Lando Norris sul Mondiale di F1. L’inglese della McLaren con il 2° posto sulla Strip vola nella classifica piloti a +30 punti di vantaggio su Oscar Piastri, solo 4° nella città del gioco. A due gare dalla fine, Norris avrà già in Qatar il primo match point per conquistare il titolo.

F1, classifica piloti dopo il GP del Brasile

Lando Norris (McLaren) – 408 punti Oscar Piastri (McLaren) – 378 punti Max Verstappen (Red Bull) – 366 punti George Russell (Mercedes) -291 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 222 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 149 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 132 punti

F1, classifica costruttori dopo Interlagos

McLaren – 786 punti Mercedes – 423 punti Red Bull – 391 punti Ferrari – 371 punti Williams – 117 punti

GP Qatar, Norris campione del mondo se

La F1 lascia la città delle luci e del gioco d’azzardo per volare in Qatar. Il calendario del Mondiale 2025 non dà nemmeno il tempo di preparare armi e bagagli. Tra pochi giorni si torna in pista. E Lando Norris potrebbe domenica prossima già essere campione del mondo di F1. In Qatar torna la Sprint Race al sabato, ci sono 33 punti a disposizione.

All’inglese che ha 30 punti di vantaggio su Piastri e 42 su Verstappen, basterà arrivare alla fine della gara domenicale con 26 punti di margine sul secondo. Di certo non potrà vincere il titolo alla fine della Sprint.

Volata mondiale: classifica, gare da disputare, punti in palio

Classifica mondiale di F1

Norris 408 Piastri 376 (30 punti di distacco) Verstappen 366 (42 punti di distacco)

Calendario ultime gare

Sprint Qatar (29 novembre)

(29 novembre) GP Qatar (30 novembre)

(30 novembre) GP Abu Dhabi (7 dicembre)

Punti in palio