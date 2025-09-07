Virgilio Sport
F1, classifiche piloti e costruttori dopo Monza: Norris rosicchia 3 punti a Piastri, Ferrari allunga su Mercedes

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio d'Italia vinto da Verstappen davanti alle McLaren di Norris e Piastri con Leclerc quarto e Hamilton sesto. Antonelli a punti

Grazie al fair play della McLaren e di Andrea Stella che ha “ordinato” a Piastri di ridare la posizione a Norris, l’inglese rosicchia 3 punti all’australiano nel Mondiale piloti andando a -31. Si rilancia parzialmente Max Verstappen al 3° posto anche se i due papaya sono lontani. Punti buoni per Leclerc ed Hamilton soprattutto in ottica costruttori dove la Ferrari stacca la Mercedes. Ancora a punti Bortoleto così come Albon che scavalca Antonelli nonostante i 2 punti in casa e Hadjar.

La cronaca e il report del Gp d’Italia

F1, classifica piloti dopo Monza

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 324 punti
  2. Lando Norris (McLaren) – 293 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 230 punti
  4. George Russell (Mercedes) – 194 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 163 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 punti
  7. Alex Albon (Williams) – 68 punti
  8. Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo il Gp di Italia

  1. McLaren – 617 punti
  2. Ferrari – 280 punti
  3. Mercedes – 260 punti
  4. Red Bull – 239 punti
  5. Williams – 84 punti

La classifica costruttori completa

Calendario: la F1 si ferma un po’, poi si va a Baku

Dopo un mese di sosta la F1 è tornata con un back to back tra Olanda e Italia. Ora una settimana di pausa e poi si va all’est ma si resta in Europa. Il calendario del Mondiale 2025 prevede la trasferta di Baku, si corre il Gran Premio di Azerbaijan dal 19 al 21 settembre.

