Il pilota Alpine Franco Colapinto è uscito allo scoperto sui social lanciando un appello ai suoi tifosi per evitare gli insulti e le minacce sui social e ha preso un decisione sul suo futuro. Da Gasly e Norris quando la shitstorm diventa consuetudine

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Così non si può andare più avanti. Questa la sostanza del messaggio che Franco Colapinto ha voluto mandare ai suoi tifosi argentini. Basta con gli insulti, con lo shitstorm come pratica quotidiana. Il pilota dell’Alpine ha lancia un vero e proprio appello ai suoi numerosissimi fan e che assume particolare valore alla vigilia della lunga trasferta americana della F1 con 4 tappe consecutive nel giro di un mese. Tanti, troppi gli episodi in rete e sui social che nel recente passato hanno portato la stessa scuderia francese e Briatore in prima linea a prendere posizione contro gli hater, quello che purtroppo è il rischio sempre più grande di una F1 globale che si rivolge a un pubblico sempre più numeroso.

L’appello di Colapinto ai tifosi

Un video, lanciato dal suo profilo social ufficiale. Franco Colapinto parla ai suoi tifosi che spesso insultano, infangano e mettono alla gogna, proprio sul web, chi ha malaugurata sorte di criticare il pilota argentino o, peggio, quei piloti che vengono a contatto con lui in pista, che siano dalla parte del torto o della ragione: “A volte superate il limite e, invece di sostenermi, finite per criticare e attaccare altri piloti, altri colleghi, i miei compagni di squadra, i miei meccanici, i miei ingegneri: persone con cui lavoro ogni giorno“.

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“So che pensano di difendermi – ha rimarcato il pilota Alpine – ma stanno facendo l’opposto. Non stanno aiutando me né il mio futuro , e voglio davvero che capiscano che è questo che dobbiamo cambiare tutti insieme. Dobbiamo cercare di migliorare come società, e per aiutarmi a dare il meglio di me, per aiutarmi a continuare a realizzare il mio sogno, ho bisogno del vostro aiuto per fermare tutto questo insieme”.

Il pilota Alpine si prende una pausa dai social

A causa delle situazioni sopra menzionate, Colapinto ha deciso di staccarsi per un po’ dai social per stemperare il clima attorno a se: “Qualche tempo fa ho deciso di allontanarmi dai social media, di prendermi una pausa dai social network, per concentrarmi su ciò che conta davvero per me: concentrarmi sul mio sogno, sulla mia carriera sportiva , concentrarmi con la squadra sul raggiungimento dei risultati che vogliamo e degli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Ansa

“Volevo dirvi che non sentirete la mia mancanza, che continueremo a vederci alle gare – ha proseguito il pilota Alpine – Voglio che continuiate a sostenere me e la squadra, e sono sicuro che otterremo grandi risultati. Ci stiamo impegnando al massimo, come una grande squadra, supportandoci a vicenda nel bene e nel male . Sono sicuro che ci rivedremo molto presto alle gare vicino a casa. Grazie per la comprensione, per il supporto e per esserci sempre stati”.

Da Norris a Gasly, l’ultimo esempio della shit storm argentina

Sono diversi gli episodi che hanno visto protagonista, nel bene e nel male, Colapinto e hanno generato la reazione scomposta nei commenti del tifo argentino sui social. L’ultimo dei quali è l’incidente che ha visto proprio Franco colpevole di aver speronato sia Norris che il suo compagno di scuderia Gasly alla ripartenza del GP di Baku. In quell’occasione il pilota inglese della McLaren aveva criticato aspramente Colapinto: “Penso che la FIA dovrebbe essere più severa e iniziare a imporre squalifiche per questo genere di cose”.

Nelle ore successive si era quindi scatenata sui social, specie su X da profili anonimi una campagna di diffamazione, insulto financo alle minacce nei confronti di Norris che, forse anche per questo motivo, aveva corretto il tiro e quasi chiesto scusa per le sue dichiarazioni a caldo dopo l’incidente. Ma quello di Norris è solo l’ultimo episodio di una lunga serie che vede come vittime a rotazione gli altri piloti, giornalisti e la stessa Alpine quando le cose per Colapinto non vanno bene.

Gli appelli di Alpine, Briatore e il rischio di una F1 da stadio

In questi ultimi mesi sono stati diversi gli appelli lanciati dallo stesso team di Colapinto, l’Alpine proprio dopo l’incidente con Norris per provare a rasserenare gli animi intorno al proprio pilota argentino. Qualche tempo fa lo stesso team principal Flavio Briatore in prima linea aveva mandato un messaggio duro per dire basta agli insulti.

E’ il grande rischio che corre questa Formula 1 sempre più globale e che da qualche anno a questa parte, con l’avvento di Liberty Media, il marketing, Drive to Survive e quant’altro, sta conquistando fette sempre più grandi di tifosi in giro per il mondo uscendo da quel limbo di soli e semplici appassionati di sport motoristici di una volta. Per questo il tifo della F1 assomiglia sempre più a quello calcistico, con i suoi pregi e difetti.