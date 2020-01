F1, colpo di scena sul futuro di Lewis Hamilton

Il futuro di Lewis Hamilton non è ancora scritto. I rinnovi di contratto di Charles Leclerc alla Ferrari e Max Verstappen alla Red Bull sembravano aver segnato il destino del pilota anglocaraibico, che secondo indiscrezioni era vicino al prolungamento del contratto con la Mercedes fino al 2020.

Ma le trattative con la scuderia tedesca hanno subito una forte frenata. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il pilota inglese avrebbe chiesto un rinnovo di contratto più lungo e un ritocco dell'ingaggio importante, con in cambio l’impegno formale a non passare in altre scuderie e diventare ambasciatore del marchio Mercedes.

Da qui lo stallo: la Mercedes ha acconsentito ad accettare un ritocco dell'ingaggio, ma solo fino al 2022. I rapporti tra le due parti si sono per ora raffreddati, e lo stesso Toto Wlff ha lanciato un messaggio al suo driver sei volte campione del mondo.

"Naturalmente Lewis è un elemento fondamentale della nostra squadra e la mia priorità va a lui. È però chiaro che su questo tipo di situazioni non ho il pieno controllo. Ci siederemo a un tavolo e parleremo del futuro. Fino a quel momento nessuno di noi si guarderà intorno", sono le sue parole a formularapida.net.

“I cambiamenti, nel mondo della Formula 1, ci sono sempre e spesso rappresentano delle opportunità. Come detto la nostra assoluta priorità è Lewis ma finché riusciremo a realizzare una monoposto veloce abbinata a un motore potente, avremo sempre la possibilità di scegliere noi i piloti”, è l'avvertimento indirizzato a Hamilton da parte del potente boss Mercedes.

Hamilton è da tempo accostato alla Ferrari per un possibile trasferimento nella Rossa dopo il 2020, quando il Cavallino potrebbe liberarsi del pesante stipendio di Vettel.

SPORTAL.IT | 25-01-2020 20:28