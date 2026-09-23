La presenza del bassotto Leo e di Alexandra in dolce attesa nel paddock di Leclerc sembra infastidire Coulthard, che in un'intervista ha bacchettato Charles, dicendosi contrario alla presenza delle famiglia nei weekend di F1

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I tempi cambiano e con essi anche la Formula 1, dove i piloti costretti a stare lontano da casa per larghi tratti dell’anno stanno integrando sempre più la loro vita privata nel paddock, dove oggi giorno non sorprende più vedere oltre ai familiari più stretti anche i fedeli amici a quattro zampe e i “pancioni” delle compagne in dolce attesa. Cambiamenti che però non sembrano essere apprezzati da David Coulthard, che durante un intervento al podcast Up to Speed ha bacchettato il nuovo approccio dei piloti ai weekend di gara, prendendosela nello specifico con Charles Leclerc.

Leclerc e la vita privata spostata nel paddock

Dall’inizio della sua relazione con Charles nel 2023, Alexandra Saint Mleux (con cui il ferrarista è convolato a nozze lo scorso febbraio) è una presenza fissa insieme al bassottino Leo nel paddock di Leclerc durante i weekend dei gran premi di Formula 1, anche ora che è in dolce attesa del loro primo figlio. Un modo per Charles di stare vicino alla sua nuova famiglia in un contesto lavorativo che durante la stagione lo obbliga a passare lunghi periodi lontano da casa.

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La stoccata di Coulthard a Leclerc

C’è però a chi tutta questa intimità nel paddock non sembra affatto piacere, come al vice campione del mondo nel 2021 David Coulthard, che ha bacchettato Leclerc per il suo approccio ai weekend di gara: “Charles Leclerc è in pista da diversi anni ed è incredibilmente veloce, un vero e proprio testimonial del mondo delle corse. È bello e ha tutte le caratteristiche del padre di famiglia: un bambino in arrivo, un cane nel paddock… secondo me è tutto un po’ troppo, francamente. Non è mica un picnic fuori porta nel fine settimana. È un Gran Premio, è una cosa seria, è una cosa pericolosa. Probabilmente la penso così solo perché appartengo a una generazione più vecchia”.

La difesa di Lady Button

A difendere Charles e Alexandra ci ha pensato però Brittny Button, moglie dell’ex campione del mondo James, che ha risposto in maniera polemica alle affermazioni di Coulthard commentando un post della pagina Instagram sportskeedapitstop che le aveva condivise: “In quanto ex wag. Sono felice di vedere che la Formula 1 stia abbracciando sempre di più i partner/le famiglie dei piloti. Il paddock non è stato un posto accogliente per le donne per molto tempo, a mio avviso, questo è un cambiamento grande e positivo”.