Crisi Ferrari, Vanzini affonda il colpo: "Imbarazzante" e Mara Sangiorgio incalza Hamilton. Botta e risposta

Piovono critiche sulla Ferrari dopo Baku, negli studi di Sky nel commentare la gara delle rosse Carlo Vanzini e Mara Sangiorgio discutono anche del malinteso tra Hamilton e Leclerc sullo swap di posizione

L’ennesima delusione della stagione per la Ferrari. Dopo Monza anche Baku va in archivio con un nulla di fatto per il team di Maranello. Che riesce a fare peggio in due settimane su quella che doveva essere un’altra pista “amica” del Cavallino Rampante. E che invece ha nuovamente sottoscritto l’inadeguatezza della SF-25. Riveduta e corretta ma sempre con mille problemi. La critica è feroce in queste ore. Nemmeno Carlo Vanzini si è sottratto a bacchettare la rossa anche per il pasticcio dello swap di posizioni tra Hamilton e Leclerc. Mentre Mara Sangiorgio è andata giù pesante sul rendimento del 7 volte campione del mondo.

Crisi Ferrari senza via d’uscita

Monza e Baku erano segnate sul calendario col circoletto rosso. Due piste adatte, sulla carta, alle caratteristiche della SF-25. Ma evidentemente a Maranello, e non solo, non aveva fatto i conti con l’asfalto. Che prima in Italia e poi in Azerbaijan ha rispedito al mittente le velleità di successo delle rosse. La Ferrari ha fatto pure peggio: il 4° e 6° posto di Leclerc ed Hamilton a Monza si sono trasformati in una ben più anonima doppietta da 8° e 9° posto a Baku.

Il gap con le avversarie aumenta, la Red Bull è tornata così come la Mercedes. La Ferrari invece come il passo del gambero si è nuovamente persa. Segno che il nuovo fondo introdotto in Austria e la nuova sospensione portata dal Belgio in poi non hanno fatto assolutamente il miracolo. Ma non hanno nemmeno spostato di tanto gli equilibri. Non a caso Hamilton e Leclerc a Baku sono finiti dietro anche alla Williams di Sainz, alla Racing Bulls di Lawson e all’altra Red Bull di Tsunoda. Insomma una debacle non annunciata in una stagione tormentata.

Sky, Vanzini duro con la Ferrari

Tra i tanti negativi registrati in queste ore è sembrata molto dura la posizione presa da Carlo Vanzini. Il telecronista di Sky Sport F1 nel commentare l’esito della gara di Baku ha attaccato in maniera decisa la Ferrari: “In casa Ferrari vedo una situazione molto complicata e complessa. Forse dalla simulazione del passo gara in Bahrain c’era da pensare al prossimo anno in base alla differenza nel passo gara con la McLaren. In questa macchina hanno cambiato tanto, ma non ha funzionato. Se fossi un tifoso sarei preoccupato perché non vedo luce”.

Andando nel particolare Vanzini è molto più duro nell’analisi del contesto Ferrari ma anche, indirettamente, tirando dentro le responsabilità di Vasseur nelle sue dichiarazioni: “Hanno rifatto la macchina, è andato via Cardile, è arrivato Loic Serra a cui serve tempo ma lo ha avuto. Eppure non è cambiato molto, anche con la nuova sospensione. E ogni volta c’è una scusa. Sembra si voglia guardare la pagliuzza nell’occhio quando c’è una trave”.

Mara Sangiorgio: “Hamilton dimostri di essere campione”

Nonostante lo stesso Leclerc abbia minimizzato l’episodio per la pochezza dei punti in palio, in casa Ferrari fa ancora discutere, dentro la crisi generale, anche il pasticcio o lo sgarbo, come volete chiamarlo, che ha visto Hamilton non restituire la posizione al monegasco nonostante gli fosse stato chiesto esplicitamente in radio.

Come detto, parliamo di un 8° e un 9° posto ma l’impasse dell’episodio è una sorta di conferma del momento di smarrimento generale in Ferrari. Lo sottolinea lo stesso Vanzini in cabina di commento: “Hamilton poteva farlo prima ma non ha voluto, forse avrà pensato ‘sono 7 volte campione del mondo, mi avete preso per fare uno swap per 2 punti?’ che roba è”.

A questo punto però è intervenuta Mara Sangiorgio, questo fine settimana in conduzione da studio: “Ma Hamilton deve anche dimostrare di essere 7 volte campione del mondo, forse non lo sta facendo”.