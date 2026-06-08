Dopo la vittoria di Antonelli a Monaco, l'inviato di Sky Sport F1, Davide Camicioli ha avuto un litigio con una guardia del corpo mentre cercava di intervistare Kimi, stessa sorte per Martin Brundle di Sky UK con la fidanzata di Hamilton

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Metti una gara su un circuito cittadino, anzi, il circuito cittadino per antonomasia. Monaco, crogiolo di vip e personaggi, più o meno noti. Ma anche di guardie del corpo, attente, pure troppo a evitare che il vippone di turno venga disturbato. Capita così che anche chi sta facendo il proprio lavoro venga visto come un possibile “disturbatore”. Ne sanno qualcosa Davide Camicioli e Martin Brundle che in diretta hanno avuto a che fare con il fare troppo rigido dei bodyguard. Non solo di Kim Kardashian perchè di mezzo, ignaro, ci è andato anche Kimi Antonelli fresco vincitore del Gran Premio di Monta Carlo.

Camicioli litiga con un bodyguard per intervistare Antonelli

L’episodio si è verificato dopo la bandiera a scacchi di un movimentato e pazzo GP di Montecarlo vinto da Antonelli che ha calato la cinquina tra le stradine di Monaco. Davide Camicioli, inviato Sky Sport F1 dal paddock subito dopo il podio, è collegato in diretta insieme a Matteo Bobbi e va verso Kimi per intervistarlo.

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In quel momento si imbatte in una delle tante guardie del corpo, non si sa bene se della Mercedes o meno. Camicioli si fa largo per avvicinare Antonelli tocca il braccio del bodyguard in questione che lo placca subito e gli dice di non toccarlo, a quel punto l’inviato di Sky perde le staffe e con tanto di microfono aperto si arrabbia a metà tra l’inglese e l’italiano:

“Tu non mi toccare! Devo intervistare Kimi, non mi toccare per favore! Sto lavorando!”

Stessa sorte per Martin Brundle con Kim Kardashian

L’applicazione esasperata delle guardie del corpo a Monaco ha mietuto anche un’altra “vittima”. Sempre a Sky, stavolta la versione del Regno Unito. Sulla griglia di partenza, l’ex pilota Martin Brundle ha provato ad avvicinare niente di meno che Kim Kardashian

La fidanzata di Lewis Hamilton, quasi inavvicinabile, si è presentata a Monaco con uno stuolo di guardie del corpo. Brundle ha provato a rubarle una battuta e, come Camicioli, si è imbattuto in un bodyguard particolarmente solerte che gli ha sbarrato la strada, da qui la rabbia dell’ex pilota ora opinionista:

“Ehi amico, non c’è bisogno che tu mi spinga!”

Brundle ha provato comunque a strappare una frase alla fidanzata di Lewis: “Di solito la gente parla un po’ con noi… ti piace la F1?” ma non ricevendo risposta da Kim ma anche dalla sorella Cloe decide di ritirarsi un po’ stizzito: “Kim e Cloe non vogliono parlare, credevo potessero… andiamo a cercare altro”.

Monaco è anche questo…