Test F1, Leclerc fa sorridere la Ferrari, ancora problemi per Red Bull e Mercedes, Hamilton e Verstappen ai box

Il monegasco regala una prestazione convincente che vale il primato nel secondo giorno di test, ma resta con i piedi per terra. Secondo Norris, terzo Bearman, problemi per Alonso e Antonelli

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Seconda giornata di test a Sakhir per la Formula 1 in vista dell’esordio ufficiale del Mondiale alle porte in programma il prossimo 8 marzo. A sorridere, dopo le buone sensazioni di ieri, è la Ferrari, che con Charles Leclerc mette in fila il resto del Circus e chiude il day-2 davanti a tutti. Problemi tecnici per Red Bull e Mercedes, con Antonelli che riesce a completare appena tre giri. Non si è visto invece in pista Lewis Hamilton, che lasciato il volante al compagno di scuderia. Medesima decisione per Max Verstappen, ieri secondo solo a Lando Norris (oggi secondo) e nella giornata odierna a riposo.

Leclerc davanti a Norris e Bearman

Tante indicazioni che lascia negli occhi la seconda giornata di test di F1 in Bahrain. La prima, la più attesa è certamente l’ottima prova offerta in pista da Leclerc, che si è concesso 139 giri e soprattutto il primo posto, con un convincente 1’34″273. Anche Norris è rimasto a bordo della sua McLaren a lungo. Per il campione del mondo in carica 149 giri e un 1’34″784 che vale il secondo posto. Anche se il team principe della passata stagione non ha badato troppo ai tempi, preferendo concentrare l’attenzione su configurazioni e assetti. Terza la Haas di Oliver Bearman – con motore Ferrari –, per lui 130 giri, il migliore in 1’35″394.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Altra giornata difficile per la Mercedes

Appena giù dal podio virtuale si è piazzato George Russell, che ha fatto segnare il miglior tempo in 1’35″466 chiudendo anzitempo con 54 giri nel motore. Una prestazione che arriva a margine di una giornata non semplice per la Mercedes, che dopo la delusione del day-1, continua a convivere con problemi alla Power Unit. Antonelli è stato costretto a rinunciare completamente alla sua giornata di test, riuscendo a compiere appena tre giri senza prendere alcun tempo.

Alonso nervoso e penultimo, Red Bull a metà servizio

E non sorridono nemmeno Red Bull e Aston Martin. Verstappen ha scelto di lasciare spazio a Isack Hadjar, costretto, però, ai box per tutta la mattinata per un problema di assemblaggio alla RB22. Nel pomeriggio, il francese ha messo in fila 87 giri, chiudendo comunque quinto con il miglior personale a 1’36″561. Passando al team britannico, che ieri ha dovuto sostituire il motore e non ha fatto benissimo con il solo Lance Stroll in pista, un nervosissimo Fernando Alonso ha concluso la giornata in penultima posizione, con quasi 4 secondi di ritardo da Leclerc, davanti solo alla Cadillac di Sergio Perez.

Le parole di Leclerc

A margine dei test, Leclerc ha tenuto a spegnere i facili entusiasmi. Il monegasco, come riportato da formulapassion.it, ha spiegato: “Abbiamo completato il programma senza intoppi e questo è sempre positivo. Guardare i tempi sul giro è bello, ma i test non significano molto. La macchina? Sensazioni abbastanza buone, ma siamo ancora nelle prime fasi. Oggi l’obiettivo era fare il maggior numero di giri e completare tutte le prove in programma e lo abbiamo fatto. Ora occorre continuare a lavorare e a progredire passo dopo passo”.

La classifica del day-2

In attesa del terzo e ultimo giorno di test di domani, 13 febbraio, questa la classifica del day-2: