F1, deciso il futuro di Mick Schumacher: ufficiale

Formula 1 rimandata per Mick Schumacher: il "figlio d'arte" resta in Formula 2 anche nella prossima stagione. Dopo un primo anno d'esordio che è stato soprattutto di rodaggio, con una vittoria e un dodicesimo posto in classifica generale, prima dell'ultimo appuntamento di Abu Dhabi, il figlio del sette volte campione del mondo Michael rimarrà nel team italiano Prema anche nel 2020, con la speranza di poter presto debuttare nella massima serie e di seguire così le orme del padre.

"Arrivo al mio secondo anno in F2 dopo aver imparato tante lezioni su come gestire la macchina, come gestire le gomme e anche su come lavorare all’interno di un team più grande – ha spiegato Mick -. Mi baserò su questa esperienza quando inizierà un campionato che non vedo l’ora di disputare. Correre nuovamente con Prema è stata una scelta naturale, lavoriamo insieme da un bel po’ e siamo cresciuti insieme. Posso solo ringraziarli per la fiducia che hanno riposto nuovamente in me: dimostrerò loro che hanno avuto ragione".

"Penso che le cose saranno più facili per me il prossimo anno perché conosco la macchina, le piste e cosa succede durante un fine settimana – ha dichiarato Schumi jr, che fa parte dell'Academy della Ferrari -. Certo sarebbe stato bello andare in Formula 1, ma può essere positivo guidare nella categoria junior per un altro anno per acquisire esperienza".

Schumacher è alla Prema fin da quando correva in Formula 4: nella prossima stagione avrà un nuovo compagno di scuderia, Robert Schwartzman, campione di Formula 3.

"Questo è l’ultimo gradino prima della Formula 1, si tratta di una tappa molto importante. Sono contento di poter proseguire il mio rapporto professionale con Prema, c'è molta chimica tra di noi: il nostro obiettivo è vincere il campionato", ha spiegato il russo.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 16:55