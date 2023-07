F1 GP Austria: Verstappen è imprendibile ma la Ferrari finalmente c'è, Leclerc 2°

Il racconto della gara

Gara che si corre sul circuito Red Bull Ring, in un tracciato lungo 4318 metri da ripetere per 71 volte.

Nelle qualifiche andate in scena al venerdì, la pole position è stata conquistata dal campione del Mondo in carica e attuale leader della classifica iridata Max Verstappen che scatterà davanti al ferrarista Charles Leclerc. In seconda fila, l’altra Ferrari di Carlos Sainz che precede la McLaren di Lando Norris mentre Lewis Hamilton (Mercedes) e Lance Stroll (Aston Martin) occupano rispettivamente la quinta e sesta posizione in griglia.

Nella Sprint Race disputata ieri, Max Verstappen si è imposto nuovamente davanti proprio al compagno di squadra Sergio Perez che scattava al suo fianco. Sul podio oltre al messicano, ottima terzo posto per il ferrarista Carlos Sainz mentre l’altra Ferrari guidata da Charles Leclerc, penalizzato di tre posizioni in griglia per impeding ha chiuso solamente in 12ª posizione.

Tutto pronto in griglia. Manca pochissimo al via del decimo GP stagionale!

GIRO 1: Max Verstappen scatta in testa seguito dalle due Ferrari guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz mentre dietro, Hamilton ha superato Norris conquistando la quarta posizione in pista.

GIRO 2: Safety Car in pista. Il tracciato viene pulito dai detriti lasciati dopo un contatto tra le monoposto di Tsunoda e Ocon in fase di partenza.

GIRO 11: Secondo warning per Lewis Hamilton. Il britannico fatica a rispettare i limiti del tracciato. Intanto, nelle retrovie, sosta ai box per Hulkenberg.

GIRO 16: Leclerc e Sainz ai box per la prima sosta. La Ferrari decide di anticipare la sosta per entrambi i i piloti. La gara riprende proprio in questo giro.

GIRO 18: Penalità di 5 secondi per Hamilton. I commissari di gara infliggono la penalità al britannico per aver superato ripetutamente i limiti del tracciato.

GIRO 24: Pit stop per Verstappen. Il pilota rientra in pista alle spalle di Sainz.

GIRO 29: Penalità di cinque secondi per Sainz. Lo spagnolo dovrà scontare questa penalità per aver superato ripetutamente il limite del tracciato.

GIRO 35: Verstappen supera facilmente Leclerc. Il ritmo in pista tenuto dall'olandese è davvero stupefacente per gli avversari in pista.

GIRO 40: Verstappen sta scappando via: il pilota della Red Bull è il pilota più veloce in pista. Dietro, De Vries e Magnussen duellano per la 17a posizione.

GIRO 46: Sosta ai box per Sainz che sconta anche la penalità di 5 secondi. Lo spagnolo rientra quinto in pista alle spalle di Norris.

GIRO 50: Sosta veloce per Verstappen ai box. Il pilota della Red Bull rientra in pista in prima posizione.

GIRO 53: Penalità di cinque secondi per Tsunoda. Tanti i piloti penalizzati, tra i quali Hamilton e Sainz, per avere superato i limiti del tracciato in più occasioni. Davanti tutto invariato.

GIRO 58: Sainz si difende dagli attacchi di Perez. Il pilota messicano non trova il pertugio giusto per superare il ferrarista.

GIRO 62: Perez, dopo due giri in duello con Sainz, è riuscito a sopravanzare lo spagnolo portandosi in terza posizione. Il ferrarista ha lottato nonostante la netta superiorità della Red Bull del messicano.

GIRO 66: Le posizioni di testa appaiono congelate mentre dietro c'è bagarre tra Magnussen e De Vries per la quindicesima posizione in pista.

Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen conclude un weekend perfetto che lo ha visto conquistare sia la Pole Position, che la Sprint Race che la vittoria del Gran Premio con l'aggiunta del punto addizionale per il giro più veloce in gara. Ottima prestazione da parte del team Ferrari che piazza Charles Leclerc alle spalle proprio dell'olandese e Carlos Sainz ai piedi del podio dietro all'altra Red Bull guidata da Sergio Perez.

La Formula 1 torna subito in pista dopo la Sprint Race di ieri vinta dalla Red Bull di Max Verstappen con la Ferrari di Sainz a podio. Si corre il GP d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio d’Austria si corre come ieri la SR sul circuito Red Bull A1 Ring ex Spielberg. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (203 pt.) Sergio Perez (133 pt.) Fernando Alonso (121 pt.) Lewis Hamilton (102 pt.) Carlos Sainz Jr (74 pt.)

Nel nome di Max Verstappen. L’olandese volante pigliatutto finora: pole al venerdì, pole agli shootout sabato mattina e vittoria di forza nella Sprint Race. Il pilota Red Bull finora impeccabile. Ieri nella SR, partito davanti, su pista bagnata, ha vinto per l’ennesima volta il duello col compagno di squadra, Sergio Perez, finito poi 2°, che aveva provato a prendere la testa della corsa alla prima curva. Sprint Race agrodolce per la Ferrari: Sainz è finito sul podio con gara gagliarda sin dalla partenza. Male invece Leclerc, partito 9° e sempre sottotono, finito addirittura nelle retrovie, 12°(!) alla deriva nel finale in cui in molti hanno provato a mettere le gomme d’asciutto.

Per quanto riguarda la griglia di partenza sempre Max Verstappen partirà al palo. Molto competitive le due Ferrari, con il secondo tempo di Charles Leclerc e il terzo di Carlos Sainz. Bene sul giro secco anche Lando Norris, quarto su McLaren, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton quinto. Poi le due Aston Martin con Lance Stroll sesto, che a sorpresa ha preceduto Fernando Alonso, settimo. Male invece George Russell, fuori già in Q2 con la sua Mercedes, dato che partirà 11° nella gara di domenica. Ancora peggio Sergio Perez, soltanto 15° con l’altra Red Bull e fuori dal Q3 per il quarto weekend consecutivo. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) George Russell (Mercedes) Esteban Ocon (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Sergio Perez (Red Bull) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Logan Sargeant (Williams) Kevin Magnussen (Team Haas) Nyck De Vries (AlphaTauri)