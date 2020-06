F1: divorzio Ferrari-Vettel, mezzo circus stupito: "Uno choc"

L'annuncio dell'addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine della stagione ha preso di sorpresa diversi piloti del circus, tra questi Lando Norris, che in un'intervista ad Autosport ha confessato: "Credo sia stato uno choc, nessuno si aspettava che Vettel non rinnovasse con la Ferrari".

"Però quando è arrivato l’annuncio era chiaro che il mercato si sarebbe movimentato. Sainz è andato a prendersi il posto e sono contento per lui", ha continuato il giovane pilota britannico, che avrà come nuovo compagno di squadra alla McLaren Daniel Ricciardo: "Non è stata una sorpresa che sia venuto qui, certo questa notizia mi ha stupito meno dell’addio di Vettel alla Ferrari e di Sainz in sua sostituzione. Sapevo che Ricciardo fosse nel mirino del team già da tempo, inoltre la McLaren ha fatto meglio della Renault nel 2019 e questo ha forse inciso nella sua scelta".

L'addio di Sebastian Vettel ha sorpreso anche uno dei suoi maggior rivali, Max Verstappen: "Ero convinto che per almeno uno o due anni Seb potesse restare alla Ferrari. Quello che è accaduto è però la dimostrazione di come il team avesse idee differenti".

Secondo l'olandese, ora tutto è possibile, anche un dream team formato dal pilota tedesco e da Lewis Hamilton: "Perché no? Potrebbe succedere, ovviamente. Vettel ha ottenuto così tanto in questo sport che sarebbe un peccato se non continuasse a guidare in F1″.

Anche l'attuale pilota della Haas, Roman Grosjean, non ha nascosto il suo stupore per l'addio di Vettel: "Credo che una delle grandi sorprese sia Sebastian. Ero abbastanza convinto che avrebbe continuato con la Ferrari. E questa è stata la grande sorpresa".

SPORTAL.IT | 16-06-2020 13:16