F1, divorzio Vettel-Ferrari: Ralf Schumacher individua il problema

L’addio di Sebastian Vettel alla Ferrari ha preso molti di sorpresa perché arrivato ancora prima del via del Mondiale 2020. Molti si aspettavano una decisione dopo le prime gare, per capire se c’era ancora feeling tra il team di Maranello e il quattro volte campione del mondo. E invece il rapporto tra le due parti era già logoro, tanto che tutto si è risolto in 48 ore: l’annuncio della separazione e due giorni dopo la comunicazione dell’ingaggio di Carlos Sainz da parte del Cavallino.

Un addio brusco, che secondo Ralf Schumacher nasconde tensioni sommerse: “È un po’ un peccato, soprattutto per Sebastian, che sognava qualcosa di diverso con la Ferrari. Se si trova a suo agio, rende bene”.

Secondo l’ex pilota tedesco, intervistato da Sport1, molto è dipeso da alcune controversie esplose nella scorsa stagione: “Era dunque prevedibile questo epilogo, soprattutto dopo Monza, quando il team si era schierato dalla parte di Leclerc. Penso ci siano state molte più controversie dietro le quinte di quanto possiamo immaginare“. All’Autodromo Leclerc durante le qualifiche non rispettò gli accordi di dare la scia del tedesco, che poi pagò a caro prezzo il suo piazzamento in gara.

“Se un pilota non si sente più a suo agio, o non sente più il supporto del team, allora deve andare via. Sebastian è stato sfortunato, perché Leclerc ha avuto un anno molto positivo. Ovviamente c’è la possibilità che possa fermarsi”.

Secondo Schumi Jr, però Vettel ha già pronta un’alternativa: “Ho letto che l’accordo con la Ferrari è fallito perché non c’è stata una proposta a lungo termine. Probabilmente Vettel ha un’età in cui desidera un progetto ad ampio raggio. Sono molto sicuro che abbia delle alternative. Non ha un manager, ma prendere una decisione del genere senza un’alternativa è sempre sconsigliabile”.

