F1, ecco come sarà la Ferrari 2020: le anticipazioni

La Ferrari presenterà la nuova monoposto per il Mondiale 2020 l’11 febbraio a Reggio Emilia, il cosiddetto progetto 671 che il Cavallino Rampante sta sviluppando dall’anno scorso e che metterà tra poche settimane a disposizione di Charles Leclerc e Sebastian Vettel in pista. Ma dalla Scuderia arrivano già le prime indiscrezioni sulle linee guida che hanno seguito i tecnici di Maranello.

L’obiettivo numero uno è mantenere un ritmo alto in gara, uno dei gap più evidenti nel confronto con la Mercedes nel 2020, e quindi aumentare la velocità in curva e ridurre il consumo delle gomme. La Rai riferisce che la nuova vettura avrà quindi un maggiore carico aerodinamico, senza aumentare la resistenza all’avanzamento. L’idea è di portare maggiormente i flussi dalle parti alte delle pance a quelle laterali, per convogliare più aria pulita verso l’alettone posteriore.

Per questo le pance saranno più basse e i fianchi più stretti, al fine di migliorare il passaggio del flusso tra le ruote posteriori e la carrozzeria.

Una grande novità sarà la sospensione anteriore, che non avrà più uno schema meccanico, a molla, ma passerà a quello idraulico, come Mercedes e Red Bull. Una svolta che darà modo ai tecnici di aumentare le regolazioni per trovare un assetto ideale per la vettura, soprattutto per limitare il degrado delle gomme, altro tallone d’achille della Rossa.

Secondo indiscrezioni riportate da Eurosport, Maranello riguarderà anche la power unit, non solo con modifiche interne alle testate, ma anche a livello di airscope. La parte alta del motore endotermico prevederebbe un diverso alloggiamento del radiatore per il raffreddamento dell’ERS in stile Honda. Lo scopo principale, più che migliorare le prestazioni già alte, è di garantire l’affidabilità, spesso mancata nel Mondiale 2019.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 11:53