F1, ecco il calendario provvisorio del 2021

La Formula 1 ha diramato il calendario provvisorio per il 2021: sono 22 le tappe inserite nella bozza, più una data (il 25 aprile) ancora da assegnare (dovrebbe essere il Gp del Vietnam). Il via in Australia il 21 marzo, chusura ad Abu Dhabi il 5 dicembre.

GP Australia, 21 marzo a Melbourne

GP Bahrain, 28 marzo a Sakhir

GP Cina, 11 aprile a Shanghai

25 aprile da assegnare

GP Spagna, 9 maggio a Barcellona

GP Monaco, 23 maggio a Monte-Carlo

GP Azerbaigian, 6 giugno a Baku

GP Canada, 13 giugno a Montreal

GP Francia, 27 giugno a Le Castellet

GP Austria, 4 luglio a Spielberg

GP Gran Bretagna, 18 luglio a Silverstone

GP Ungheria, 1° agosto a Budapest

GP Belgio, 29 agosto a Spa

GP Olanda, 5 settembre a Zandvoort

GP Italia, 12 settembre a Monza

GP Russia, 26 settembre a Sochi

GP Singapore, 3 ottobre

GP Giappone, 10 ottobre a Suzuka

GP USA, 24 ottobre ad Austin

GP Messico, 31 ottobre a Città del Messico

GP Brasile, 14 novembre a San Paolo

GP Arabia Saudita, 28 novembre a Jeddah

GP Abu Dhabi, 5 dicembre

OMNISPORT | 10-11-2020 11:28