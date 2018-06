F1 Esports Pro Draft: 40 piloti confermati per la prossima tappa

La F1 Esports Pro Draft ha la sua rosa di piloti virtuali per la prossima tappa, che si terrà a Londra il 9 luglio: Codemasters e Gfinity hanno comunicato lo scorso 19 giugno, attraverso un comunicato stampa, che sono 40 i piloti confermati. Per aggiudicarsi un posto nella competizione si sono sfidati su PlayStation 4, Xbox One e PC, circa 66mila player completando la bellezza di 1,1 milioni di giri.

“La serie dell’anno scorso è stata un grande successo e considerando il livello di coloro che si sono qualificati per il Pro Draft di quest’anno, la stagione 2018 si preannuncia ancora più entusiasmante. I piloti ora si daranno battaglia per un’opportunità davvero incredibile. Con le squadre di F1 coinvolte siamo riusciti a combinare la potenza degli Esports con la magia della Formula 1, stabilendo una serie autentica. Non vediamo l’ora di assistere allo svolgimento dell’azione” – ha dichiato Julian Tan, Head of Digital Growth & F1 Esports di Formula 1.

In gara vedremo Mercedes AMG Petronas Motorsport, Red Bull Racing, Hype Energy eForce India F1 Esports Team, Williams, Renault Sport Team Vitality, Haas F1 Esports Team, McLaren, Toro Rosso Esports Team e Sauber F1 Team. Ogni team dovrà selezionare almeno uno dei suoi gamer da F1 Esports Pro Draft, che viaggeranno da ogni parte del globo: Cile, Germania, Regno Unito, Finlandia fino alla storica Silverstone in previsione del Formula 1 2018 Rolex British Grand Prix. I piloti ufficiali selezionati si sfideranno in 3 eventi live che stabiliranno i campioni mondiali dell’F1 Esports Series Team’s and Drivers, con in palio 200mila dollari.

Si legge nel comunicato stampa: “Dei 40 giocatori confermati per la F1 Esports Pro Draft, 36 di essi hanno superato la fase di Open Qualification: quattro eventi online del gioco di F1 2017 seguiti da quattro serie di gare su ciascuna delle tre piattaforme. I più veloci nove giocatori su PS4, Xbox e PC si sono tutti qualificati. Due ulteriori giocatori si sono qualificati attraverso la Online Qualification Wildcard e saranno raggiunti da Fabrizio Donoso Delgrado e Sven Zürner, che si sono entrambi qualificati grazie alla competizione dello scorso anno rispettivamente al secondo e al terzo posto”.

Sarà possibile seguire online la F1 Esports Pro Draft su Facebook e in diretta televisiva. Chi si aggiudicherà il titolo di campione?

