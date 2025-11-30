F1, in Qatar l'Italia vince con Fornaroli ma con la Ferrari è ancora agonia. Vasseur: "Comprendo la frustrazione dei piloti"

Mentre Leonardo Fornaroli si laureava campione del mondo in F2, portando l'Italia in vetta al motorsport internazionale, la Ferrari in Qatar chiudeva uno dei suoi peggiori fine settimana. L'analisi di Vasseur e dei piloti

Apriamo subito con le notizie più importanti dal Qatar: Leonardo Fornaroli ha vinto (da rookie) il titolo mondiale in F2, a un anno dall’aver conquistato anche quello in F3. Dopo che il pilota riportava l’Italia in cima ad un campionato del mondo su monoposto, un gradino inferiore alla F1, in quest’ultima la corsa al titolo Piloti 2025 si è riaperta con una gara da fuoriclasse spietato e lucido quale è di Max Verstappen. Il mondiale, insomma, si deciderà ad Abu Dhabi la prossima settimana in una corsa che vede il quattro volte detentore del titolo per Red Bull e i due McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri.

Il trionfo di Fornaroli, rookie che conquista in due anni F3 e F2

Intanto come abbiamo detto il giovane Fornaroli, classe 2004, con il piazzamento al secondo posto nella Feature Race a Lusail ha messo da parte i punti necessari per portarsi a casa il titolo in F2. Così, dopo Giorgio Pantano, vittorioso nell’allora Gp2 nel 2008 e e Davide Valsecchi nel 2012, un altro italiano conquista la seconda serie motorsportiva per monoposto più importante al mondo. Il pilota del team Invicta, sorpreso dalla conquista del titolo come ha dichiarato nelle prime parole a caldo da campione del mondo, ha voluto ringraziare il team in cui è entrato quest’anno e già pensa a dare il massimo ad Abu Dhabi per l’altro obiettivo da centrare, ovvero la classifica dei team. Invicta Racing al momento svetta, seguita però da Hitech a -35.

Intanto però Fornaroli entra nel novero di quei piloti come Leclerc Russell, Piastri e Bortoleto, capaci di conquistare a stretto giro F3 e F2 nel giro di due stagioni. Sarebbe logico quindi che il piacentino possa e debba fare come ulteriore passo nella sua carriera nella F1, certo non come titolare (almeno non subito) ma come pilota di supporto. “Ho dato prova di essere costante – ha proseguito Fornaroli, che in questa stagione ha colto 4 successi, 9 podi più 2 pole -, anche quando ci sono stati dei problemi. Ma sono riuscito sempre a portare a termine la gara e conquistare dei punti. Certo, ho perso anche delle opportunità, ma fa parte del gioco”. Fornaroli ha vissuto anche qualche attimo di tensione, giacché dopo la gara c’era il rischio che Arvid Lindblad, pilota della galassia dello Junior Team di Red Bull, cadesse in una penalità tale da far avanzare Richard Verschoor in classifica e rimandare la battaglia per il titolo ad Abu Dhabi.

Ferrari, disastro in Qatar: “Nulla di positivo da questo weekend”

E mentre un nostro connazionale trionfava, la Ferrari in F1 continuava il suo mesto weekend, uno dei tanti quest’anno, su una pista di Lusail non tanto amica delle monoposto rosse. In gara solita tregenda: ottavo posto per Charles Leclerc a 56 secondi dal vincitore Verstappen, mentre Lewis Hamilton ha ormai tirato i remi in barca e ha chiuso al 12esimo posto. “Non c’è nulla di positivo che possiamo trarre da questo fine settimana”, ha spiegato il solitamente ottimista e costruttivo Frédéric Vasseur.

Il team principal ha ammesso come non siano riusciti a trovare il giusto set-up, lottando anche con le gomme Pirelli a Lusail messe alla prova con il tipo di circuito e di fondo e con le pressioni alte stabilite a priori. Proprio la pressione è il motivo fondante che secondo Vasseur ha azzoppato il fine settimana delle Ferrari. E qui torna la sua solita fiducia: “Penso che ad Abu Dhabi, con le pressioni standard, avremo una speranza in più”.

Il team principal poi ha predicato la necessità di una reazione “come team”, comprendendo “la frustrazione” dei suoi piloti e di tutta la squadra. Sottolineando inoltre che “il 99% del lavoro che stiamo portando avanti è orientato al prossimo anno”.

Leclerc: “Weekend pessimo. Il quarto posto in classifica Costruttori fa male”

Come di consueto nel gioco delle parti a cui abbiamo assistito quest’anno in Ferrari, il commento dei piloti è stato più amaro. Leclerc, su cui si sta allungando l’ombra di Aston Martin per il suo futuro, ha parlato di “weekend pessimo” con prestazioni “mai all’altezza e neppure un giro buono”. Il monegasco ha spiegato di non aver avuto alcun feeling con la vettura, in particolare dopo le disastrose qualifiche di ieri.

Dopo due gare terribili, Leclerc perciò non vede l’ora di correre ad Abu Dhabi “e cercare di chiudere questa stagione in maniera positiva, sennò diventerebbe deprimente andare in vacanza con risultati così”. Il pilota ha inoltre aggiunto che il quarto posto nella classifica Costruttori è qualcosa che fa “molto male”, anche perché la convinzione a inizio anno era quella di piazzarsi più in altro dopo aver lottato sino all’ultimo con McLaren nel 2024.

Leclerc ha comunque ribadito che il lavoro sulla vettura attuale è stato sacrificato per buona parte della stagione per concentrarsi su quella del 2026. Ma comunque “é spiazzante trovarsi così indietro in Qatar, dobbiamo capire perché è successo. La parte più emozionante della mia gara? I calcoli che ho fatto per la classifica del Mondiale”, riferendosi ai momenti in cui si formavano i trenini in pista.

Hamilton: “Non riusciamo neppure a stare davanti alla Williams”

Il monegasco ha assicurato ancora una volta che il momento per la Ferrari arriverà (“So che mi ripeto, ma sono certo che succederà: i nostri tifosi lo aspettano da tanto e meritano di più”), mentre Hamilton, laconico come sempre, per sottolineare la difficoltà che stanno vivendo ha spiegato che non riescono neppure a “stare davanti alla Williams”. “Altri hanno sviluppato meglio di noi – ha sferzato il britannico – ma speriamo che il nostro lavoro paghi a lungo termine. Ci servono tante cose per cambiare passo, tanti aspetti da migliorare”.