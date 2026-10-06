Fernando Alonso non smette mai di sorprendere, oltre al Mondiale di F1 nel 2027 correrà anche la Dakar con una Dacia sotto l'egida sempre di Aston Martin. Una vita dedicata al mondo delle corse

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La carta d’identità dice 45 anni, a casa c’è anche un figlio appena nato che lo aspetta. Ma lui a correre non riesce proprio a rinunciare. E la F1 non sembra bastargli. A poche ore dall’ennesimo prodigio in pista con un 8° posto colto a Sepang con la poco competitiva Aston Martin, Fernando Alonso è pronto ad accettare una nuova sfida per il 2027. Fresco di rinnovo di contratto in Formula 1, l’ex Ferrari ha deciso di correre anche la Dakar il prossimo anno, la massima espressione e la più prestigiosa gara di rally endurance.

Altro che pensione, Alonso correrà la Dakar 2027

C’è una voce che da giorni circola nel paddock della Formula 1. A mettere insieme il puzzle degli indizi lasciati sparsi qua e là, da Baku a Sepang, è stato il sito Soy Motor e la notizia è stata rilanciata in tam tam da diversi portali spagnoli: Fernando Alonso è pronto a partecipare alla prossima edizione della Dakar 2027.

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Come detto lo stesso ex pilota Ferrari aveva lanciato alcuni segnali tra Baku e Sepang a margine della conferma della sua partecipazione al Mondiale di F1 del 2027 sempre con Aston Martin: “Amo le sfide. Il mio punto di forza è sempre stato l’adattamento a diverse vetture. V10, V8, V6, Bridgestone, Michelin, Pirelli, ibride, effetto suolo… e altre categorie. Credo che nessuno tenterà mai qualcosa del genere; solo Max ha corso in GT. E continuerò su questa strada; potrebbero esserci altre sorprese nelle prossime settimane. Ci sono cose che la gente ritiene impossibili, ma io voglio scoprire i limiti del possibile”.

Alonso alla Dakar con la Dacia di Al-Attiyah “marcata” Aston Martin

Fernando Alonso parteciperà al rally dei rally… con un’Aston Martin. O meglio, il pilota spagnolo, reduce da uno splendido 8° posto colpo a Sepang, dovrebbe partecipare alla Dakar con Prodrive, il team di David Richards, che fino ad ora schierava le Dacia Sandrider. Queste vetture hanno gareggiato fino alla scorsa settimana nel Rally del Marocco e torneranno alla Dakar con una diversa denominazione del costruttore.

Il marchio britannico erediterà la vettura con cui Al-Attiyah ha vinto la Dakar 2026 e la metterà nelle mani del campione spagnolo, che potrà così realizzare il suo sogno – espresso più volte – di ripetere l’esperienza nel rally più duro del mondo. Lo farà di nuovo con Marc Coma come copilota, con Sebastien Loeb come compagno di squadra (potrebbero unirsi anche Al-Attiyah e Lucas Moraes) e con una vettura competitiva quanto, se non di più, della Toyota Hilux con cui ha debuttato nel 2020. Sarà anche spettacolare, dato che assomiglierà al prototipo Dreadnought che il marchio britannico ha progettato per il videogioco Call of Duty.

Dove si farà la Dakar 2027

La Dakar del prossimo anno si svolgerà nelle prime settimane di gennaio 2027. Inizialmente previsto dall’1 al 15 gennaio, gli organizzatori stanno valutando percorsi alternativi nel nord dell’Arabia Saudita o in Marocco per far fronte all’instabilità nella regione mediorientale. La MotoGP ha in programma il Gran Premio del Qatar e proprio la scorsa settimana, a Sepang, Stefano Domenicali ha confermato che la Formula 1 correrà in Qatar e ad Abu Dhabi per le ultime due gare del Mondiale, ma la natura del rally nel deserto è diversa. Veicoli e attrezzature dovrebbero essere spediti entro la fine di novembre, con la certezza che la gara si svolgerà, dato che rappresenta la competizione più importante del calendario per la stragrande maggioranza dei partecipanti.

Da Le Mans all’Indycar: Alonso sempre a caccia di sfide

Lo ha detto lui stesso: “Amo le sfide”. Capace di correre con qualsiasi cosa, recentemente ha portato suo figlio Leonard di appena 7 mesi a bordo di go-kart. Alonso ha le corse nel sangue. Se molti piloti, a parte Verstappen, si concentrano solo sulla F1, Fernando nella sua lunga carriera ha maturato già diverse esperienze in altre categorie.

Come non dimenticare la vittoria della 24 Ore di Le Mans nel 2018 alla guida della Toyota TS050 Hybrid numero 8, insieme ai compagni di squadra Nakajima e Buemi, regalando al costruttore giapponese la prima storica vittoria nella competizione. Successo bissato con la stessa macchina e lo stesso equipaggio l’anno dopo. Alonso ha provato anche la Indycar nel disperato tentativo di completare la Triple Crown (vincere a Le Mans in Endurance, Monaco in F1 e Indianapolis 500) ma senza fortuna nelle sue tre partecipazioni andandoci vicino solo nell’esordio del 2017 andando anche in testa per qualche giro.

E ora la Dakar, un altro conto aperto dalla sua prima e finora unica partecipazione, 13° nel 2020. “Anvedi quanto corre Nando!”