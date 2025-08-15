F1 a Ferragosto, vacanze piloti: Leclerc in tour, Hamilton sparito, Verstappen flirta con Wolff, Antonelli senza benzina

Dove sono andati in vacanza, finora e a Ferragosto i piloti di F1: da Leclerc a Verstappen passando per Antonelli, Norris e Piastri con l'unica incognita Hamilton desaparecido

C’era un tempo in cui la F1 a Ferragosto scendeva in pista. Era quasi sempre la data, giorno più giorno meno del Gran Premio di Ungheria. Che invece ha chiuso con largo anticipo la prima metà della stagione lasciando liberi piloti e scuderie di godersi un mese di vacanza con due settimane almeno di stop forzato per tutti gli stabilimenti.

E allora che vacanza sia con la Sardegna a farla da padrona, avvistati tutti lì, da Leclerc a Verstappen fino a Toto Wolff che non ha perso occasione di corteggiare SuperMax e andare a vedere Jennifer Lopez. Ma non è stato il solo. E poi c’è Antonelli sfortunato pure al mare mentre non si hanno letteralmente tracce di Lewis Hamilton.

Leclerc in vacanza tra Monaco e Sardegna, l’incontro con Stroll?

Tra padel e mare. Charles Leclerc si sta rilassando godendosi il cane Leo ma soprattutto i momenti con la fidanzata Alexandra Saint Mleux. Dalle foto Instagram si vede come il pilota della Ferrari abbia scelto la sua Monaco per stare un po’ in famiglia non rinunciando a qualche partita di padel, passione comune a molti piloti di F1.

E poi Charles ha fatto in tappa in Sardegna. Quest’anno una delle mete preferite della F1, piloti e non solo. Qui è stato pizzicato insieme al suo manager, Nicolas Todt durante un trasferimento. Pare, condizionale d’obbligo, verso uno yacht (Faith), che si vocifera appartenga a Lawrence Stroll. Se i due si sono davvero incontrari e il buon Stroll senior abbia intavolato tra un’ostrica e uno champagne una trattiva per strappare Leclerc alla Ferrari e portarlo in Aston Martin nel 2027, questo non lo sa nessuno.

Toto Wolff porta Verstappen in… yacht

Prima estate da papà per Max Verstappen che si sta godendo la famiglia, la sua Kelly Piquet e la nuova arrivata Lily. Avendo da poco acquistato un costosissimo yacht anche l’olandese ha scelto la Sardegna come meta per le sue vacanze.

Qui hanno fatto molto discutere le foto dell’incontro tra il 4 volte campione del mondo e Toto Wolff sull’imbarcazione del team principal della Mercedes. Se da una parte Verstappen ha appena confermato che resterà in Red Bull anche per il 2026, specie dopo la cacciata di Horner inviso in famiglia, la voglia di Wolff di portare l’olandese in Mercedes è sempre viva.

Tutti a vedere Jennifer Lopez

La Sardegna è stata eletta meta preferita della F1 per le sue vacanze. Ci sono andati tutti o quasi. La presenza poi di Jennifer Lopez con tanto di esibizione a Cala Volpe in Costa Smeralda che ha richiamato, tra i vari vipponi Andrea Bocelli, Elisabetta Gregoraci, c’erano anche Toto Wolff anche qui, e la famiglia Stroll al completo, padre e figlio.

Vacanze in Sardegna anche per George Russell, su un moroscafo, l’inglese ha comunque trovato il modo di mettersi alla guida e sfidare le onde e i pesci del Mediterraneo. È in compagnia della sua fidanzata, Carmen Montero Mundt.

Antonelli a secco pure in vacanza, Norris con la 600 rosa

Anche Andrea Kimi Antonelli ha scelto la Sardegna per le sue vacanze, insieme alla fidanzata Eliska. Ma la sfortuna dell’ultimo periodo in F1 non ha abbandonato il rookie italiano nemmeno in Costa Smeralda. Il pilota della Mercedes infatti è rimasto senza benzina mentre faceva moto d’acqua ed è stato costretto a farsi trainare fino a riva da una barca. Il tutto filamato e postato sui social ma almeno qui il buon Kimi l’ha presa a ridere.