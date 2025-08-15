F1 a Ferragosto, vacanze piloti: Leclerc in tour, Hamilton sparito, Verstappen flirta con Wolff, Antonelli senza benzina

C’era un tempo in cui la F1 a Ferragosto scendeva in pista. Era quasi sempre la data, giorno più giorno meno del Gran Premio di Ungheria. Che invece ha chiuso con largo anticipo la prima metà della stagione lasciando liberi piloti e scuderie di godersi un mese di vacanza con due settimane almeno di stop forzato per tutti gli stabilimenti.
E allora che vacanza sia con la Sardegna a farla da padrona, avvistati tutti lì, da Leclerc a Verstappen fino a Toto Wolff che non ha perso occasione di corteggiare SuperMax e andare a vedere Jennifer Lopez. Ma non è stato il solo. E poi c’è Antonelli sfortunato pure al mare mentre non si hanno letteralmente tracce di Lewis Hamilton.
Leclerc in vacanza tra Monaco e Sardegna, l’incontro con Stroll?
Tra padel e mare. Charles Leclerc si sta rilassando godendosi il cane Leo ma soprattutto i momenti con la fidanzata Alexandra Saint Mleux. Dalle foto Instagram si vede come il pilota della Ferrari abbia scelto la sua Monaco per stare un po’ in famiglia non rinunciando a qualche partita di padel, passione comune a molti piloti di F1.
E poi Charles ha fatto in tappa in Sardegna. Quest’anno una delle mete preferite della F1, piloti e non solo. Qui è stato pizzicato insieme al suo manager, Nicolas Todt durante un trasferimento. Pare, condizionale d’obbligo, verso uno yacht (Faith), che si vocifera appartenga a Lawrence Stroll. Se i due si sono davvero incontrari e il buon Stroll senior abbia intavolato tra un’ostrica e uno champagne una trattiva per strappare Leclerc alla Ferrari e portarlo in Aston Martin nel 2027, questo non lo sa nessuno.
Toto Wolff porta Verstappen in… yacht
Prima estate da papà per Max Verstappen che si sta godendo la famiglia, la sua Kelly Piquet e la nuova arrivata Lily. Avendo da poco acquistato un costosissimo yacht anche l’olandese ha scelto la Sardegna come meta per le sue vacanze.
Qui hanno fatto molto discutere le foto dell’incontro tra il 4 volte campione del mondo e Toto Wolff sull’imbarcazione del team principal della Mercedes. Se da una parte Verstappen ha appena confermato che resterà in Red Bull anche per il 2026, specie dopo la cacciata di Horner inviso in famiglia, la voglia di Wolff di portare l’olandese in Mercedes è sempre viva.
Tutti a vedere Jennifer Lopez
La Sardegna è stata eletta meta preferita della F1 per le sue vacanze. Ci sono andati tutti o quasi. La presenza poi di Jennifer Lopez con tanto di esibizione a Cala Volpe in Costa Smeralda che ha richiamato, tra i vari vipponi Andrea Bocelli, Elisabetta Gregoraci, c’erano anche Toto Wolff anche qui, e la famiglia Stroll al completo, padre e figlio.
Vacanze in Sardegna anche per George Russell, su un moroscafo, l’inglese ha comunque trovato il modo di mettersi alla guida e sfidare le onde e i pesci del Mediterraneo. È in compagnia della sua fidanzata, Carmen Montero Mundt.
Antonelli a secco pure in vacanza, Norris con la 600 rosa
Anche Andrea Kimi Antonelli ha scelto la Sardegna per le sue vacanze, insieme alla fidanzata Eliska. Ma la sfortuna dell’ultimo periodo in F1 non ha abbandonato il rookie italiano nemmeno in Costa Smeralda. Il pilota della Mercedes infatti è rimasto senza benzina mentre faceva moto d’acqua ed è stato costretto a farsi trainare fino a riva da una barca. Il tutto filamato e postato sui social ma almeno qui il buon Kimi l’ha presa a ridere.
Altrettanto virali sono diventate le immagini di Lando Norris alla guida di una Fiat 600 di color rosa con tanto di ciglia sui fanali anteriori. Il pilota della McLaren in lizza per il mondiale si trovava a Marbella, in Spagna, e più precisamente nei pressi del kartodromo Funny Hill Karting, dove il britannico avrebbe anche stabilito il nuovo record sul giro della pista.
L’altro contendente al titolo, al momento leader del mondiale, Oscar Piastri si sta godendo le vacanze con amici e la fidanzata, Lily Zneimer con tanto di foto di gruppo tra barbecue e aperitivo. Carlois Sainz si rilassa dilettandosi con altri sport, come il padel e il ciclismo, ma anche con giochi in scatola. Tutto questo in compagnia della fidanzata, Rebecca Donaldson. Liam Lawson è stato avvistato tra le attrazioni del parco dell’OC Fair di Costa Mesa (California) con la sua compagna, Hannah Michele St. John. Mentre c’è chi ha beccato l’eterno Fernando Alonso a fare spesa al supermercato a Monaco.
Che fine ha fatto Lewis Hamilton?!
L’unico di cui non si sa assolutamente nulla riguardo le proprie vacanze è proprio Hamilton. Il pilota della Ferrari è scomparso dai radar social dopo l’ultima gara in Ungheria, forse la peggiore della sua prima parte di stagione con la rossa. La delusione è stata tanta e probabilmente Lewis è voluto uscire anche dal cono di luce dei social. Il suo ultimo post riguarda la bevanda messicana da lui prodotta. Per il resto nulla. Il 7 volte campione del mondo sta ricaricando le batterie in totale privacy. C’è una sola foto che circola in compagnia dell’inseparabile cane Roscoe.